Sinner vince la finale del Six Kings Slam in tre set Djokovic perde di nuovo contro il numero 1 al mondo

Come previsto, grande spettacolo e bel match per la semifinale al Six Kings Slam 2024 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Sul cemento della Kingdom Arena di Riyadh, il primo set procede bene per Sinner ma è solo un’illusione: nel secondo set inizia una battaglia con colpi potenti e ottimo tennis, con break e contro-break, fino al tie-break dominato da Djokovic. Questo porta il match al terzo set, dove Sinner vince 6-4. Era il secondo incontro diretto dopo il Masters 1000 di Shanghai, dove Sinner aveva vinto contro Djokovic, rafforzando così la sua posizione come numero 1 nel ranking mondiale.





Sinner inizia bene la semifinale contro Djokovic, mantenendo il proprio servizio e brekkando il serbo alla prima opportunità: sul 2-0, Jannik gioca con facilità, serve a zero e allunga sul 3-0. Non accade nulla fino al 5-2, quando Djokovic serve di nuovo e Sinner conquista il secondo break decisivo che gli consente di vincere il set: sul 15-40 crea due set point e chiude alla prima occasione in 27 minuti, acquisendo un buon vantaggio.

Nel secondo set, Djokovic non si arrende e inizia con un approccio migliore, riuscendo a strappare il servizio a Sinner al primo gioco. Djokovic tiene il suo turno di servizio e si riporta in partita. Sinner risponde con un break a zero a Djokovic per riportare la parità a 2-2.

Il secondo set rimane in equilibrio, con Djokovic e Sinner che offrono grande spettacolo e mantengono entrambi i propri turni di servizio. Fino al 5-5, quando Sinner cerca di vincere servendo contro Djokovic. Tuttavia, Djokovic, da campione, riesce a rovesciare la situazione, passando da 0-30 a vincere il 10° game, in una battaglia punto a punto che porta al tie-break, dove Djokovic vince con un netto 7-0.

Il terzo set inizia con un doppio brivido: break e contro-break nei primi due giochi, con Sinner e Djokovic che perdono i loro turni di servizio. L’equilibrio continua anche nel quarto game infinito, dove Sinner spreca tre palle break. Ma nel settimo game, alla seconda opportunità, Sinner riesce a vincere e va a servire sul 4-3. Djoko però risponde subito con un contro-break. Le emozioni non finiscono, poiché Djokovic cede nuovamente il servizio a Sinner, che va a servire per il match sul 5-4 e chiude sul 6-4.