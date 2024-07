Sms esclusi, perché Geolier non avrebbe vinto Sanremo 2024 neanche con l’80% del televoto

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha reso noti i risultati dello studio condotto sui problemi emersi durante la serata finale del Festival di Sanremo 2024. Secondo l’Agcom, “dalle verifiche effettuate è emerso che, a fronte di un numero di voti mediante SMS contabilizzati pari a circa 3 milioni, il numero di SMS effettivamente pervenuti alla piattaforma è stato di circa 9,5 milioni. Il valore in eccesso non contabilizzato è stato causato da una saturazione della capacità di elaborazione della piattaforma di televoto”.





Durante la serata finale del Festival, sono stati riscontrati numerosi problemi con il televoto, inclusa l’assenza degli sms di ricezione del voto e il sospetto che non tutti i voti fossero stati conteggiati. È emerso che la causa di tali disfunzioni è stata l’incapacità di elaborazione di flussi elevati di voti mediante SMS da parte del sistema fornito da Tim.

Impatto sulla classifica finale e la vittoria di Angelina Mango

Secondo l’Agcom, “a seguito della richiesta di informazioni dell’Autorità, (TIM) ha analizzato gli SMS non contabilizzati. Rilevando che circa 4,3 milioni avevano superato il limite dei 5 voti validi, con la conseguenza che i voti potenzialmente validi e non elaborati erano pari a circa 2,2 milioni”. Questa mancanza di voti potenzialmente validi potrebbe aver influenzato la classifica finale del Festival, che ha visto trionfare Angelina Mango con “La noia”, seguita da Geolier con “I p’ me, tu p’ te” e da Annalisa, arrivata terza con “Sinceramente”.

Regolamento e votazione nella serata finale

Riguardo al regolamento di Sanremo, la votazione nella serata finale prevedeva la creazione di una nuova classifica ottenuta dalla media tra le percentuali di voto ottenute in serata attraverso il Televoto e quelle ottenute nelle serate precedenti. Tuttavia, l’incapacità di elaborazione dei voti mediante SMS ha sollevato interrogativi sull’integrità e l’affidabilità del sistema di televoto utilizzato.

Il caso solleva dubbi sulle modalità di gestione del televoto e sottolinea l’importanza di garantire trasparenza e correttezza nelle procedure di voto durante eventi di grande rilevanza come il Festival di Sanremo.