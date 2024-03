Sondaggi e percentuali oggi 18 marzo 2024, Grande Fratello: Televoto e chi esce stasera

Questo articolo in breve Ultim'ora Grande Fratello: Sondaggi Rivelano il Prossimo Eliminato nella Serata del 16 Marzo 2024, Segui gli Aggiornamenti

Lunedì è alle porte e, con esso, un altro avvincente episodio del Grande Fratello. Questa sera verrà rivelato quale dei quattro nominati – Simona, Sergio, Greta e Anita – dovrà dire addio alla casa. Esploriamo insieme le tendenze del pubblico sul forum principale dedicato al popolare reality di Canale 5.

Mentre la 45esima puntata del Grande Fratello si avvicina, il palcoscenico di Canale 5 si prepara ad accogliere un altro momento decisivo. Alfonso Signorini, affiancato dalle talentuose Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, guiderà gli spettatori attraverso una serata carica di emozioni, dove Greta, Anita, Sergio e Simona si giocano la loro permanenza nella casa più osservata d’Italia. La domanda sorge spontanea: chi sarà il prossimo a dover abbandonare il sogno del Grande Fratello?





I risultati dei sondaggi attuali delineano uno scenario intrigante, mostrando le inclinazioni del pubblico:

Simona Tagli domina con un 41% delle preferenze,

domina con un delle preferenze, Sergio D’Ottavi si posiziona al secondo posto con un 25% ,

si posiziona al secondo posto con un , Anita Olivieri segue con un 20% ,

segue con un , Greta Rossetti rischia, trovandosi ultima con appena un 14%.

Questi numeri anticipano che Greta Rossetti potrebbe essere la prossima a dire addio. Tuttavia, il gioco è ancora aperto: il destino dei concorrenti sarà deciso solo dopo l’annuncio ufficiale dei risultati del televoto, previsto per lunedì 18 marzo 2024, in prima serata su Canale 5. La comunità dei fan ha l’opportunità unica di ribaltare le sorti votando per il proprio beniamino.

