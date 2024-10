Sonia Bruganelli attacca Zazzaroni: “Quando danzavi sembravi impacciato” e a Selvaggia: “Pensavo avessi più intelligenza”

La puntata di Ballando con le stelle del 5 ottobre è stata una serata scoppiettante, con la presenza di Barbara D’Urso come ballerina ospite. Tuttavia, non sono mancati momenti di tensione e polemiche, con battibecchi tra i partecipanti e i giudici.





Ad infiammare la pista con battibecchi piuttosto pungenti, ci pensano anche Sonia Bruganelli, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni, quest’ultimo intervenuto con un cameo dopo essere stato provocato dall’ex volto Mediaset.

Sonia Bruganelli critica l’esibizione di Ivan Zazzaroni

La performance di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, un charleston, non sembra aver soddisfatto i giudici. Ivan Zazzaroni commenta in maniera diretta: “Dopo un inizio pesante, la parte centrale non era male, poi nel finale ti sei persa. Il charleston non è facile, lui ti ha protetto molto con la coreografia”. Fabio Canino è ancora più diretto e stronca l’esibizione dicendo: “Non è venuto bene, per niente, secondo me”. Bruganelli replica piccata per le critiche:

“Io sto zitta per questa mia nuova versione Gandhi, ma ho visto la prima puntata del 2007 con Zazzaroni in un samba con la Titova che aveva due gambe sinistre, ora tu hai partecipato e dovresti saperlo, che la seconda puntata, non è facile.”

Il giornalista replica, dicendo di essere arrivato terzo: “Sono migliorato, cresciuto, anche in altezza” e Bruganelli ribatte: “Anche di emotività, però, lo sai perché ci sei passato, potresti essere un pochino più morbido”.

Il commento di Selvaggia Lucarelli e la risposta di Sonia Bruganelli

Anche Selvaggia Lucarelli esprime la sua percezione in merito al modo in cui Bruganelli vive la pista: “Sei arrivata viva f…”

Nella puntata di Ballando con le stelle del 5 ottobre, le tensioni e le critiche hanno animato la pista da ballo. La presenza di Barbara D’Urso come ballerina ospite ha aggiunto un tocco di sorpresa alla serata. Tuttavia, i momenti più intensi sono stati caratterizzati da polemiche e battibecchi tra i partecipanti e i giudici.

La performance di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, un charleston, ha ricevuto critiche piuttosto severe da parte dei giudici. Ivan Zazzaroni ha commentato in maniera diretta sottolineando alcuni punti deboli dell’esibizione. La replica piccata di Bruganelli ha aggiunto ulteriore tensione alla situazione.

L’intervento di Selvaggia Lucarelli ha aggiunto un ulteriore elemento di critica nei confronti di Bruganelli, mettendo in evidenza il modo in cui vive la pista da ballo.

Nella puntata di Ballando con le stelle del 5 ottobre, le tensioni e le critiche hanno animato la pista da ballo. La presenza di Barbara D’Urso come ballerina ospite ha aggiunto un tocco di sorpresa alla serata. Tuttavia, i momenti più intensi sono stati caratterizzati da polemiche e battibecchi tra i partecipanti e i giudici.

La performance di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, un charleston, ha ricevuto critiche piuttosto severe da parte dei giudici. Ivan Zazzaroni ha commentato in maniera diretta sottolineando alcuni punti deboli dell’esibizione. La replica piccata di Bruganelli ha aggiunto ulteriore tensione alla situazione.

L’intervento di Selvaggia Lucarelli ha aggiunto un ulteriore elemento di critica nei confronti di Bruganelli, mettendo in evidenza il modo in cui vive la pista da ballo.

Nella puntata di Ballando con le stelle del 5 ottobre, le tensioni e le critiche hanno animato la pista da ballo. La presenza di Barbara D’Urso come ballerina ospite ha aggiunto un tocco di sorpresa alla serata. Tuttavia, i momenti più intensi sono stati caratterizzati da polemiche e battibecchi tra i partecipanti e i giudici.

La performance di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, un charleston, ha ricevuto critiche piuttosto severe da parte dei giudici. Ivan Zazzaroni ha commentato in maniera diretta sottolineando alcuni punti deboli dell’esibizione. La replica piccata di Bruganelli ha aggiunto ulteriore tensione alla situazione.

L’intervento di Selvaggia Lucarelli ha aggiunto un ulteriore elemento di critica nei confronti di Bruganelli, mettendo in evidenza il modo in cui vive la pista da ballo.