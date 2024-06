Sonia Bruganelli lascia il ruolo di opinionista dell’Isola e del GF: “Tempo esaurito”

Sonia Bruganelli si ritira dal ruolo di opinionista: “Ho esaurito il mio tempo”

Sonia Bruganelli, che è stata un’apprezzata opinionista nei celebri programmi televisivi come il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi, ha ufficialmente annunciato che non ritornerà in questa veste. Rispondendo alle domande dei suoi fan sui **social**, la Bruganelli ha dichiarato inequivocabilmente: “Se rifarei l’opinionista del GF o dell’Isola? No. Credo di avere esaurito il mio tempo per commentarli”. Questo lascia aperto uno spazio per altre personalità, come Cesara Buonamici per il GF, mentre per l’Isola dei Famosi non c’è ancora un successore definito, dato il recente flop dell’ultima edizione.





Sonia Bruganelli ammette: “Non mi sento pronta a condurre un reality show”

Diventare **conduttore** di un reality show partendo dal ruolo di opinionista è quasi una tradizione, come dimostrato dai percorsi di Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Tuttavia, Sonia Bruganelli ha chiarito che non seguirà questo percorso, affermando: “Non mi sento pronta a condurre un reality show”. Quindi, è poco probabile che la vedremo al timone della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Questo lascia gli appassionati con il dubbio su chi sarà il prossimo conduttore.

Esperienza all’Isola dei Famosi: Il commento di Sonia Bruganelli

Dario Maltese, co-opinionista insieme a Sonia Bruganelli, è stata la vera rivelazione dell’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi. Maltese, che inizialmente aveva un approccio moderato, ha mostrato antipatia verso un naufrago verso la fine dello show, commentando spesso in modo pungente il lavoro della sua collega, la Bruganelli. Sonia ha definito la sua esperienza come “diversa dalla precedente al GF”, evidenziando le differenze tra i due ruoli. Nonostante abbia deciso di abbandonare il mondo dei reality, Sonia Bruganelli si concentrerà sulla sua azienda che si occupa di **casting** e ha espresso il desiderio di “condurre un programma sui libri”, in linea con le sue passioni personali. Resta da vedere se i suoi progetti futuri saranno accolti dal pubblico con lo stesso entusiasmo.

Nel frattempo, l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ha visto una forte calo degli **ascolti**, complici anche gli scioperi che hanno colpito gli ultimi giorni di programmazione. Questo rappresenta una sfida per la produzione, che dovrà lavorare intensamente per recuperare il pubblico perso e assicurare un futuro più luminoso per lo storico reality show