Sonia Bruganelli: “Sabato scorso ho riportato una frattura alla costola, sbeffeggiata senza motivo da Lucarelli”

Sonia Bruganelli torna a esprimere le sue opinioni riguardo agli eventi accaduti sabato scorso durante la trasmissione Ballando con le Stelle. Dopo la prima puntata “zen”, in cui non si era trovata in conflitto con i membri della giuria, Bruganelli ha deciso di prendere una posizione chiara, rispondendo in modo preciso alle critiche mosse da Mariotto e Lucarelli, il tutto con una veemenza che ha suscitato aspre critiche, come ad esempio quelle di Laura Freddi.





Sonia Bruganelli: “Una costola rotta, l’ho capito dopo il ballo”

Ospite del programma La Vita in Diretta, la produttrice e ex moglie di Paolo Bonolis ha discusso della sua reazione nei confronti di Alberto Matano, spiegando che il suo disappunto durante il confronto con la giuria era attribuibile a una situazione di cui non aveva ancora parlato: “Ho scoperto di essermi rotta una costola, e nel momento in cui abbiamo eseguito l’ultima giravolta mi sono resa conto che quel dolore era significativo. Mi sono sdraiata perché mi sono sentita svenire. Mi scuso perché ero in una stato poco sereno e perché mi aspettavo un attacco, vorrei chiedere scusa anche a Zazzaroni, che intendiva esprimere qualcosa di positivo nei miei confronti. Sono stata aggressiva, lo ammetto”.

L’attacco a Selvaggia Lucarelli

Successivamente, Bruganelli, dopo aver fatto questa premessa, ha avviato un contrattacco, riferendosi in particolare a quanto affermato da Selvaggia Lucarelli, la quale, nel valutare la sua performance, ha detto che sul palco sembrava piccolissima. Parole che hanno suscitato in Bruganelli un senso di umiliazione, come ha spiegato: “Ciò che mi ha infastidito è stato sentire una persona molto intelligente come Selvaggia esprimersi in quel modo. Sono consapevole che ognuno ha il proprio ruolo in questa commedia, e lei ha un figlio; nel momento in cui ha deriso la mia esibizione, non l’ho accettato. Mi ha detto che sono piccola ed è vero che per 50 anni non mi sono mai esposta in tal modo su un palco, ma quando ha continuato a ridicolizzare la mia performance, l’ho trovato ingiustificato. Ho una figlia di 16 anni a casa, e questo è stato il motivo per cui ho completamente perso il controllo”.

Matano in difesa di Selvaggia Lucarelli

“Non mi è sembrato un tentativo di derisione; lei ha cercato di catturare un’immagine, non credo avesse l’intento di sminuire la sua esibizione”, ha spiegato Alberto Matano in difesa di Selvaggia Lucarelli, rispondendo alle affermazioni di Bruganelli. Quest’ultima ha poi continuato a discutere riguardo al suo profilo pubblico. “Non mi interessa essere simpatica”, aveva dichiarato in una delle prime interviste pubbliche rilasciate a Fanpage alcuni anni fa, caratterizzazione che ha ulteriormente chiarito a La Vita in Diretta: “Non si tratta di simpatia; è che la mia vita professionale, come quella al Grande Fratello, richiedeva un certo tipo di ruolo. Se si sceglie un lavoro di questo tipo, dove non ci si deve far fregar, è necessario assumere un atteggiamento un po’ aggressivo, essere forti e presentarsi in modo differente. Al Grande Fratello hanno voluto evidenziare questo aspetto, il che mi ha avvantaggiato. Attualmente sto tentando di ballare, non sono esperta, e sono tra le persone più anziane del cast; tuttavia, conservo ancora in me la volontà di difendermi. Cerco di accettare le mie imperfezioni gradualmente”.