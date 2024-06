“Sono l’amante di un uomo sposato da dieci anni,” dice Elisa, “non mi criticate!”

Il tradimento: un tema complesso che tocca le corde più profonde delle relazioni. Uno studio recente rivela che la maggior parte delle persone ha fantasticato almeno una volta di tradire il proprio partner.





Elisa senza filtri: una confessione di dieci anni come amante

Repubblica ha aperto uno spazio dove le persone possono condividere storie di tradimento in maniera anonima. Una di queste testimonianze proviene da Elisa, una donna romana di 42 anni che ha vissuto un’esperienza particolare e intensa.

Un incontro casuale diventato un legame indissolubile

Elisa racconta di aver conosciuto Valerio, un uomo sposato, durante una vacanza a Formentera dieci anni fa. “Non cercavo nulla di serio”, confida. Il loro primo incontro è stato del tutto casuale, avvenuto sulla spiaggia. Valerio le aveva inavvertitamente rubato il posto per nuotare.

“Ehi, l’acqua è meravigliosa! Perché non fai un tuffo?”, le disse Valerio. Elisa decise di allontanarsi, ma il giorno seguente Valerio cercò di scusarsi con un gesto gentile: un sacchetto contenente caffè, un cornetto e un biglietto di scuse.

Da quel momento, il loro legame iniziò a svilupparsi. Un aperitivo si trasformò in un bacio, ma per Elisa era solo un’avventura estiva. Valerio, tuttavia, si innamorò profondamente.

Una relazione fuori dagli schemi

Anche dopo la fine delle vacanze, la relazione tra Elisa e Valerio continuò. Valerio rivelò di essere legato a una fidanzata da quando aveva 14 anni e di lavorare nell’azienda del padre di lei. Nonostante ciò, non desiderava più sposarsi.

Elisa, da parte sua, non era pronta per una relazione seria e preferiva vivere il momento senza impegni a lungo termine. Tuttavia, con il passare del tempo, il loro legame si rafforzò. “Siamo una bolla in cui non entra nessuno. Abbiamo scoperto di amarci. Siamo diventati la costante l’uno dell’altro”, afferma Elisa.

Una fuga dalla realtà quotidiana

Per Elisa e Valerio, la loro relazione è diventata una fuga dalla quotidianità. Ogni incontro li riporta sulla spiaggia dove tutto è iniziato, vivendo quei momenti come una vacanza continua. “Credo che il legame con Valerio sia indissolubile, forse il più forte che abbia mai sperimentato”, scrive Elisa. “Saremo amanti per sempre in questa esistenza”.

Un amore che sfida le convenzioni

La storia di Elisa e Valerio è una sfida ai canoni delle relazioni tradizionali. Per loro, l’amore è un’esperienza che va oltre le convenzioni sociali. La loro storia, complessa e avvolgente, rappresenta un esempio di come l’amore possa prendere forme inaspettate e profonde, sfidando le aspettative e le norme della società.

Questa testimonianza è solo una delle tante che esplorano le sfumature del tradimento e delle relazioni umane, mettendo in luce le diverse modalità con cui le persone vivono e interpretano l’amore.