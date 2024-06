Sport in TV domenica 9 giugno: Italia-Bosnia, atletica e playoff di Serie C

La domenica 9 giugno si preannuncia come una giornata imperdibile per gli appassionati di sport. Le varie emittenti televisive in chiaro offriranno una gamma di eventi sportivi che spaziano dal calcio all’atletica, passando per il ciclismo e la Formula 1. In particolare, uno degli appuntamenti più attesi è quello che vedrà protagonista la Nazionale Italiana di Calcio, impegnata nell’ultima amichevole prima degli Europei.





L’Italia su Rai 1

La Nazionale Italiana guidata da Luciano Spalletti scenderà in campo domenica 9 giugno per affrontare la Bosnia Erzegovina. Il match verrà trasmesso in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 20:30, con collegamento dallo Stadio Castellani di Empoli. Il calcio di inizio è previsto per le 20:45, e la telecronaca sarà affidata a Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Gli appassionati potranno seguire l’incontro anche in diretta streaming e on demand tramite la piattaforma gratuita Rai Play.

Subito dopo il triplice fischio di Italia-Bosnia, su Rai 1 andrà in onda uno speciale Porta a Porta dedicato allo spoglio delle Elezioni Europee. Pertanto, il post-partita sarà trasmesso su Rai Sport.

L’Atletica e la Serie C su Rai 2

Rai 2 dedicherà la sua programmazione sportiva della domenica principalmente all’atletica e al calcio di Serie C. Nel pomeriggio, a partire dalle 17:15, il canale trasmetterà il ritorno della finale playoff tra la Carrarese e il Vicenza. Questo incontro deciderà quale delle due squadre accederà alla Serie B per la prossima stagione.

Sempre su Rai 2, grande spazio sarà riservato agli Europei di Atletica, che si svolgono presso lo Stadio Olimpico di Roma. Le gare inizieranno con la sessione mattutina dalle 08:50 alle 13:00 e riprenderanno con la sessione serale dalle 21:00. Tra le competizioni più attese vi sono la Mezza Maratona maschile e femminile, la finale di salto in alto, e le finali dei 100 metri, degli 800 metri, e dei 1500 metri femminili.

Gli Eventi su Rai Sport

Nel pomeriggio di domenica 9 giugno, Rai Sport trasmetterà alle 13:40 l’ultima tappa del Giro del Delfinato 2024, che vedrà i ciclisti partire da Thones e arrivare a Plateau des Glieres. A seguire, alle 19:00, il canale manderà in onda la prima tappa del Giro Next Gen, una corsa rosa dedicata agli Under 23.

Formula 1 su TV8

Per concludere la giornata, alle 21:30 su TV8 sarà possibile seguire in differita la gara del Gran Premio del Canada di Formula 1. Questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di motori, desiderosi di seguire le prestazioni dei migliori piloti del mondo.

Domenica 9 giugno offre un programma variegato e ricco di eventi sportivi, che soddisferanno gli appassionati di varie discipline. Che siate tifosi di calcio, aficionados dell’atletica, appassionati di ciclismo o ferventi seguaci della Formula 1, la giornata sarà piena di emozioni e spettacolo. Non perdete l’appuntamento con la Nazionale Italiana, gli Europei di Atletica e il Gran Premio del Canada!