Sposa in carcere e fugge con la moglie: rintracciato in riviera romagnola, riesce a sfuggire agli agenti

Un detenuto del carcere di Bollate, situato nella provincia di Milano, ha fatto notizia per una drammatica evasione avvenuta cinque giorni dopo il suo matrimonio, celebrato all’interno dell’istituto penitenziario. Questa vicenda ha preso una piega imprevedibile quando il fuggitivo è stato rintracciato in un campeggio della riviera romagnola, ma è riuscito a sfuggire nuovamente agli agenti di polizia. La storia ha attirato l’attenzione dei media e suscitato interrogativi sulla sicurezza carceraria e sull’amore in situazioni estreme.





Nel mese di luglio, un uomo condannato a 13 anni di carcere per svariati reati si è unito in matrimonio con la sua compagna, una 38enne di Sesto San Giovanni. Le nozze, celebrate in un clima di speranza e di celebrazione, sembravano rappresentare un momento di novità per il detenuto. Tuttavia, pochi giorni dopo la cerimonia, l’uomo è riuscito a realizzare la sua evasione, facendo perdere le sue tracce.

L’evaso è poi stato rintracciato insieme alla moglie in un campeggio a Casalborsetti, un’incantevole località turistica in provincia di Ravenna. Qui, i due coniugi stavano trascorrendo quella che avrebbe potuto essere una romantica luna di miele, ma che si è rivelata una fuga dalla legge. Alla vista della polizia, il detenuto ha reagito prontamente, scappando dal camper nel quale si trovava al momento del raid. Questo veicolo, del valore di circa 80.000 euro, era risultato rubato. Durante la perquisizione, gli agenti hanno notato che al camper era stata applicata una targa contraffatta.

La situazione è degenerata ulteriormente quando la moglie dell’evaso ha iniziato a interferire con l’operato della polizia. In un gesto disperato, ha ingaggiato una violenta colluttazione con gli agenti, colpendoli con pugni e calci. Durante il conflitto, ha anche minacciato un poliziotto dicendogli: “Fai una brutta fine, finisci male, non sapete cosa state facendo”. Gli agenti hanno dichiarato che questi comportamenti aggressivi hanno complicato ulteriormente la già delicata operazione.

Nonostante gli sforzi della polizia, il detenuto è riuscito a darsi alla fuga, utilizzando la confusione generata dalla reazione della moglie a suo favore. Al momento, l’uomo risulta latitante e le autorità stanno intensificando le ricerche. Nel frattempo, la moglie è stata accusata di resistenza a pubblico ufficiale e sottoposta all’obbligo di firma tre volte a settimana presso il commissariato di Cinisello Balsamo. Questo provvedimento è stato preso per garantire che la donna non possa proseguire nella sua attività di favoreggiamento del marito.

L’intera vicenda ha sollevato interrogativi sulla possibilità di evasione dai carceri italiani, in particolare quelli che consentono, in circostanze particolari, i matrimoni all’interno delle strutture. Gli esperti stanno esaminando il caso per comprendere come un detenuto possa sfruttare tali situazioni a proprio vantaggio, evidenziando la necessità di migliorare i controlli e la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari.

Ulteriori indagini sono ora in corso non solo per rintracciare l’evaso, ma anche per comprendere altri dettagli legati al camper rubato e alle circostanze in cui è avvenuta l’evasione. Le autorità sono determinate a mettere fine a questa fuga e a garantire che la legge venga rispettata, mentre la storia continua a suscitare interesse e preoccupazione nel pubblico.

In conclusione, la fuga dal carcere di Bollate rappresenta un episodio drammatico ma purtroppo non raro in Italia, dove il legame tra l’amore e la criminalità si intreccia in modi sorprendenti. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa vicenda, con la speranza che la giustizia possa prevalere.