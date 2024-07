“State pronti, sta per accadere qualcosa di importante”. Gisella annuncia l’ultimo incontro a Madonna di Trevignano con una notizia scioccante

Nonostante il recente verdetto del Vaticano che ha dichiarato false le presunte apparizioni mariane a Gisella Cardia a Trevignano Romano, la veggente continua a sostenere di ricevere messaggi dalla Madonna. Ieri, 3 luglio, Gisella terrà il consueto incontro di preghiera mensile sulla collina con vista sul Lago di Bracciano, suscitando grande attesa e curiosità tra i fedeli e i cittadini del luogo.





Il messaggio della Madonna e l’avvertimento di Gisella

Alla vigilia dell’incontro di preghiera, Gisella Cardia ha diffuso l’ultimo messaggio che, a suo dire, avrebbe ricevuto dalla Madonna. In questo messaggio, la Vergine Maria avrebbe ammonito i fedeli: “Presto accadrà qualcosa di grande nel mondo, siate pronti”. La veggente ha descritto il male come una “grande serpe” che diffonde orgoglio, iniquità e malvagità, esortando i fedeli a contrastarlo con la preghiera.

La posizione del Vaticano e la reazione dell’avvocato di Gisella

Il 27 giugno scorso, il Vaticano ha ufficialmente chiuso il caso delle presunte apparizioni, confermando il “Constat de non supernaturalitate” emesso dalla diocesi di Civita Castellana e dal vescovo Marco Salvi. Nonostante questo verdetto, l’avvocato di Gisella, Solange Marchignoli, ha dichiarato che la veggente continuerà la sua missione. “Gisella continua a vedere la Madonna e non si fermerà”, ha affermato Marchignoli, citando esempi come Medjugorje, dove il culto mariano continua nonostante la mancanza di riconoscimento ufficiale.Le presunte apparizioni di Trevignano Romano continuano a dividere l’opinione pubblica e la comunità ecclesiastica.

Da un lato, il verdetto del Vaticano mette in dubbio la veridicità delle apparizioni, dall’altro, la determinazione di Gisella Cardia e dei suoi seguaci sembra non vacillare. In un momento di grande incertezza e subbuglio globale, le parole della veggente e la risposta dei fedeli rappresentano un fenomeno complesso e affascinante, che continuerà a essere osservato e discusso nei mesi a venire.La questione delle apparizioni mariane è sempre stata un argomento delicato e controverso per la Chiesa cattolica.

La prudenza e la reticenza della Chiesa in merito a questi fenomeni soprannaturali sono ben note, e il caso di Trevignano Romano non fa eccezione. Tuttavia, la fede e la devozione dei credenti spesso vanno oltre i verdetti ufficiali, come dimostrano i numerosi pellegrinaggi e i culti mariani in tutto il mondo.In un’epoca in cui molti cercano risposte e conforto spirituale, le apparizioni mariane continuano a esercitare un fascino irresistibile per molti fedeli. Che si tratti di fenomeni soprannaturali autentici o di manifestazioni di fede profonda, le parole di Gisella Cardia e la risposta dei suoi seguaci rappresentano un fenomeno sociale e religioso che merita di essere compreso e rispettato, nel rispetto delle diverse posizioni e convinzioni.