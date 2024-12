Stefano De Martino danza in piazza a Napoli con i venditori ambulanti di calzini: “L’umiltà è tutto”

In questi giorni, Stefano De Martino si trova nella sua città natale, Napoli, per preparare il suo spettacolo teatrale “Meglio Stasera”, in programma al Teatro Politeama dal 26 al 29 dicembre. Durante una passeggiata nel centro storico, il conduttore di “Affari Tuoi” ha incrociato i venditori ambulanti di calzini noti come Totò e Peppino i calzinari, diventati celebri sui social per i loro video virali su TikTok.





L’incontro tra De Martino e i due ambulanti è stato immortalato in un video che ha rapidamente conquistato il web. In Piazza Dante, il conduttore si è unito ai due artisti di strada in un momento di puro divertimento, ballando sulle note della famosa canzone di Nino D’Angelo, “Pe ‘te conquistà”. Con il sorriso sulle labbra, Stefano De Martino ha replicato i passi dei due venditori e ha imitato le movenze tipiche del cantautore napoletano. Il video, condiviso anche dallo stesso conduttore tramite le sue stories su Instagram, ha superato in poco tempo il milione di visualizzazioni.

I commenti sotto il video non si sono fatti attendere, con molti utenti che hanno elogiato la semplicità e l’umiltà di De Martino: “Nonostante la fama, è rimasto uno di noi”, scrive un utente. Un altro aggiunge: “Stefano sei davvero un ragazzo umile”. Questo episodio conferma ancora una volta il legame profondo tra il conduttore e la sua città d’origine.

Il ritorno a Napoli di Stefano De Martino non è solo un’occasione per riscoprire le bellezze della città, ma anche per lavorare intensamente al suo nuovo progetto teatrale. Lo spettacolo “Meglio Stasera”, che lo vedrà protagonista al Teatro Politeama dal 26 al 29 dicembre, rappresenta un’importante sfida artistica per il conduttore. In questo one-man show, De Martino si racconterà al pubblico accompagnato dalla sua band, la Disperata Erotica Band, e da un corpo di ballo.

Attraverso il suo profilo Instagram, Stefano De Martino ha condiviso alcuni momenti delle prove dello spettacolo. Nei post pubblicati, il conduttore appare concentrato e determinato a offrire al pubblico uno show indimenticabile. “Meglio Stasera” sarà un mix di musica, danza e narrazione che promette di coinvolgere ed emozionare gli spettatori.

Non è la prima volta che De Martino dimostra la sua capacità di connettersi con il pubblico in modo autentico e spontaneo. La sua partecipazione al gioco improvvisato con Totò e Peppino i calzinari ne è un esempio lampante. I due venditori ambulanti sono diventati un fenomeno virale grazie ai loro video su TikTok, dove mostrano coreografie divertenti e originali. L’incontro con De Martino ha rappresentato per loro un momento speciale che ha ulteriormente amplificato la loro popolarità.

Il successo del video testimonia anche l’affetto del pubblico nei confronti di Stefano De Martino, che negli anni è riuscito a costruire una carriera solida e variegata nel mondo dello spettacolo. Da ballerino ad Amici di Maria De Filippi a conduttore televisivo di successo, De Martino ha saputo reinventarsi mantenendo intatta la sua autenticità.

Il legame tra De Martino e Napoli è evidente non solo nelle sue scelte artistiche, ma anche nel modo in cui vive la città. Passeggiare per le vie del centro, interagire con la gente comune e partecipare a momenti di festa spontanea sono gesti che riflettono il suo amore per le radici napoletane. Questo aspetto è stato sottolineato anche dai fan nei commenti al video: “Stefano rappresenta il vero spirito napoletano”, ha scritto un utente.