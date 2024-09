Stefano De Martino: “Santiago sta diventando grande, farei i doppi turni ad Affari Tuoi per il suo bene”

Il conduttore si racconta a pochi giorni dal suo esordio ad Affari Tuoi, condividendo riflessioni sulla carriera e l’importanza della famiglia.

Stefano De Martino è stato ospite del programma Cinque Minuti, condotto da Bruno Vespa, nella puntata di mercoledì 11 settembre. Durante l’intervista, De Martino ha condiviso le sue emozioni a pochi giorni dal debutto come conduttore di Affari Tuoi, dove ha preso il posto di Amadeus. “Tifo per i concorrenti, gioco contro il sistema e il dottore”, ha rivelato, evidenziando il suo approccio empatico e coinvolgente verso i partecipanti del programma. Con un sorriso, ha aggiunto: “Con tutte queste vincite, presto mi licenzieranno!”.





Prima di diventare un volto noto della televisione, Stefano ha iniziato il suo percorso come ballerino. La passione per la danza lo accompagnava fin da bambino, nonostante le resistenze del padre, un ex danzatore, che conosceva bene le difficoltà del mestiere e cercava di dissuaderlo. “A dieci anni mi sono iscritto a una scuola di danza, ignorando i consigli di mio padre”, ha raccontato. La partecipazione al programma Amici è stata il trampolino di lancio che ha trasformato il suo sogno in realtà, portandolo a esplorare il mondo della televisione con programmi come Made in Sud e Bar Stella, quest’ultimo ispirato a un vero bar di famiglia. Prima di tutto ciò, appena maggiorenne, Stefano ha lavorato come rider a Napoli e venditore nel settore ortofrutticolo, dove ricorda con affetto la signora Palumbo: “Le consegnavo la frutta e mi accoglieva sempre con un sorriso e una mancia generosa”.

Una delle più grandi soddisfazioni di Stefano è stata l’acquisto della casa dei nonni a Torre Annunziata, un gesto simbolico per onorare i sacrifici dei genitori e preservare la memoria familiare. “È un modo per restituire qualcosa ai miei genitori e mantenere viva la storia delle nostre radici”, ha spiegato. Nonostante gli impegni lavorativi, Stefano dedica molto tempo al figlio Santiago, nato dalla relazione con Belén Rodriguez. “Sto riorganizzando il mio lavoro per essere presente nei weekend”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza della paternità. Recentemente, è stato visto impegnato nel trasloco del figlio nella nuova casa di Belén a Milano.

“Ad Affari tuoi tifo per i concorrenti”

Durante l’intervista, Stefano ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo ruolo ad Affari Tuoi, che ha già ottenuto un ottimo riscontro di pubblico. “Gioco contro il sistema e il Dottore, tifo per i concorrenti”, ha ribadito, sottolineando il suo desiderio di vedere i partecipanti vincere. “La stagione è appena iniziata, ma le vincite sono già numerose. Scherzo dicendo che presto mi licenzieranno per troppa fortuna”, ha concluso con il suo tipico umorismo. La sua presenza carismatica e il suo approccio genuino continuano a conquistare il pubblico, rendendo ogni puntata un evento da non perdere.