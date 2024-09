Stefano De Martino si apre sulle accuse dell’ex moglie Belén Rodriguez e rivela come ha affrontato il momento difficile

Stefano De Martino ha rilasciato una lunga e profonda intervista in cui ha parlato per la prima volta delle dichiarazioni infelici fatte dalla sua ex moglie Belén Rodriguez. La showgirl, durante una puntata di Domenica In, aveva espresso il suo dolore rivelando di aver scoperto almeno dodici tradimenti da parte di De Martino, sottolineando di essersi sentita abbandonata in un periodo di grande vulnerabilità. Il conduttore di Affari tuoi ha condiviso le sue emozioni riguardo a quelle accuse, manifestando il suo dispiacere.





In un episodio del podcast Passa dal BSMT, Stefano De Martino ha risposto a una domanda di Gianluca Gazzoli sulle insinuazioni lanciate da Belén. “Ci sono state diverse occasioni in cui ho ricevuto frecciatine, e le parole di Belén mi hanno colpito”, ha dichiarato, riferendosi all’intervista della showgirl. De Martino ha continuato: “Ci sono rimasto male per la modalità di quelle parole. Quando si chiude una relazione, è naturale avere delle recriminazioni da entrambe le parti. Ma sentire quelle affermazioni in un modo così diretto mi ha rattristato”.

Con un tono più leggero, De Martino ha aggiunto: “Nel corso del tempo ho imparato a gestire la situazione. Quando arriva un attacco, io faccio l’opossum, mi fingo morto. Quando il predatore se ne va, mi rialzo e riprendo il mio cammino. Tanto non ha senso entrare in conflitto”. Recentemente, un utente sui social ha commentato su Belén e il suo possibile ritorno a Affari tuoi, a cui la showgirl ha risposto: “Non sono stati buoni affari”. Stefano ha commentato con saggezza: “Per certi versi non sono stati buoni affari, ma per altri sì, perché abbiamo un figlio meraviglioso. Lì è la cosa più bella che mi sia capitata”.

Riflettendo sulla sua storia d’amore con Belén Rodriguez, il conduttore ha rivelato di essersi sentito sopraffatto da tutta l’attenzione mediatica che circondava la loro relazione. “Quando ti innamori di una delle donne più belle del mondo, è come conquistare la Ferrari delle donne”, ha spiegato. “All’epoca, ero ancora un ballerino di Amici, e non avevo gli strumenti per affrontare tale visibilità. Ero giovane e mi sentivo smarrito, travolto da una realtà che non ero pronto a gestire”.

Riguardo alla separazione, De Martino ha sottolineato l’importanza di mantenere un legame sereno con le persone che ha amato. “Non riesco a concepire che due persone che si sono amate possano smettere di volersi bene. È crudele pensare di non avere più a che fare con qualcuno con cui hai condiviso momenti così intensi”. Ha ribadito che, non importa cosa accada, il rispetto e il legame che si instaurano in una relazione dovrebbero perdurare, rendendo inevitabile e naturale la possibilità di rimanere in contatto.

Con un messaggio di ottimismo, Stefano De Martino conclude esprimendo la sua speranza di mantenere un rapporto costruttivo e affettuoso con Belén, nonostante la loro storia d’amore sia finita. “È innaturale per me non mantenere un contatto con chi ho amato. Credo sia possibile ricostruire e trovare un nuovo equilibrio”, ha affermato. Queste parole dimostrano il desiderio di Stefano di guardare avanti, adottando un approccio positivo e rispettoso nei confronti delle relazioni passate.