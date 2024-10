Stefano di Uomini e Donne a Chi l’ha visto?: “Cerco il mio amore, non è scomparsa ma vorrei tornasse”

La televisione riesce a creare intrecci sorprendenti, come quello tra Uomini e Donne e Chi l’ha visto?. Nella puntata di mercoledì 9 ottobre del programma di Federica Sciarelli, è apparso un ex partecipante dei programmi di Maria De Filippi, Pasquale Stefano Mella, conosciuto come Stefano, che ha contattato la trasmissione per ritrovare la donna che era con lui e che è partita senza tornare.





La storia di Pasquale Stefano Mella

Stefano ha sposato la sua ultima moglie, una donna cubana, in Africa, dopo averla conosciuta solo tre giorni prima del matrimonio, tramite suo figlio. Federica Sciarelli racconta come è andata: “Stefano ha seguito il consiglio del figlio che vive a Berlino di sposare la cugina della sua compagna: una donna cubana di 54 anni che vive in Africa. Ma presto Stefano si rende conto che Niurka non è innamorata di lui”. Dopo due mesi di matrimonio, la donna chiede al marito di pagare un viaggio per andare a Berlino a trovare sua cugina. Dopo qualche settimana, lei torna in Italia ma poi riparte per Cuba. Stefano dice di aver sempre esaudito le richieste di Niurka:

Ho speso 15 mila euro per i suoi viaggi. Lei non si è comportata bene con me ma le voglio ancora bene. L’ho chiamato anche se non è scomparsa perché vorrei che tornasse. Sono andato dall’avvocato per la separazione, ma se mi chiama, io l’accetto lo stesso.

Da Canale 5 all’appello a Chi l’ha visto?

L’uomo approfitta delle telecamere per esprimere i suoi desideri. Racconta parte della sua storia: “Sono stato su Canale 5 per quattro anni per trovare una donna perché ero solo, da Maria De Filippi. Ho quattro figli: due con la prima moglie e due con la seconda moglie”. Si è presentato sia a Uomini e Donne che a C’è Posta per te, senza ottenere risultati soddisfacenti, per cui ai microfoni di Chi l’ha visto? fa un appello: “Ho bisogno di compagnia, voglio sposare una nuova donna. Ho già 94 anni, se qualcuna single, divorziata o vedova vuole venire a farmi compagnia può trasferirsi da me!”