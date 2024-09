Stranissimo sapore nei wafer: un topo morto provoca un malore e una denuncia alle forze dell’ordine

Una coppia di Francavilla Fontana ha vissuto un’esperienza raccapricciante dopo aver trovato un topo morto in una confezione di wafer. L’incidente ha portato la donna a sentirsi male e a richiedere assistenza.





Un episodio sconcertante ha colpito una coppia del Brindisino mentre si trovava a casa. I due avevano acquistato una confezione di wafer, ma ciò che in apparenza sembrava un semplice snack si è rivelato un incubo. L’incidente è avvenuto a Francavilla Fontana, dove la presenza dei resti di un roditore all’interno della busta ha provocato un forte malore alla donna. Dopo un primo morso, il suo compagno ha notato un sapore sgradevole nel prodotto, simile a quello di qualcosa di avariato. I due hanno subito controllato la confezione e, con orrore, hanno scoperto il topo morto, insieme a un piccolo foro sul fondo della busta.

La donna, visibilmente scossa e preoccupata, ha richiesto l’intervento del 118 e successivamente è stata trasportata all’ospedale per ricevere le necessarie cure. Fortunatamente, dopo alcuni controlli, è stata dimessa. Appena si è ripresa, ha deciso di procedere con una denuncia presso i carabinieri della stazione locale. Gli agenti hanno subito avviato un’indagine per comprendere le modalità attraverso le quali il roditore sia finito all’interno della confezione. È emerso che la coppia aveva recentemente acquistato il prodotto in un supermercato di Francavilla Fontana, e si stava godendo uno spuntino, ignara di quanto stesse per accadere.

Stando al racconto dei diretti interessati, la donna ha spiegato che il sapore insolito l’aveva subito messa in guardia, ma non aveva immaginato che la causa potesse essere così inquietante. Dopo la scoperta, i carabinieri hanno allertato anche la ASL locale per intraprendere le verifiche necessarie. Gli agenti hanno subito dato ordine di ritirare dal mercato tutte le confezioni di wafer presenti nei negozi della zona, per garantire la sicurezza alimentare e proteggere gli altri consumatori.

Resta da chiarire come il topo sia riuscito a entrare nella confezione: è possibile che il foro sulla busta abbia facilitato l’entrata del roditore o che esso fosse un tentativo di fuga? Le indagini sono in corso, e si spera di fornire risposte quanto prima, così da garantire la sanità dei prodotti e la tranquillità dei consumatori.

L’incidente ha ovviamente destato grande preoccupazione in tutta la zona, mettendo in luce l’importanza di controlli rigorosi e procedimenti di sicurezza nella produzione e nelle fasi di distribuzione degli alimenti. Questo tipo di situazione non solo può generare allarme tra le persone, ma sottolinea anche la necessità di una maggiore attenzione nella verifica della qualità e della salubrità degli alimenti che consumiamo ogni giorno.