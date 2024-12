Striscia la Notizia e il fuori onda di Guillermo Mariotto: “Figlia de’ na mign***a”

Il noto programma satirico Striscia la notizia ha nuovamente puntato l’attenzione su Guillermo Mariotto, figura storica di Ballando con le stelle. Durante la puntata del 14 dicembre, in cui il giudice è tornato in studio dopo un’assenza di due settimane, il tg satirico ha evidenziato un episodio controverso che ha immediatamente sollevato discussioni.





Secondo quanto riportato da Striscia la notizia, nel corso della trasmissione sarebbe stato udito un commento fuori onda pronunciato da Mariotto. L’episodio si sarebbe verificato mentre Milly Carlucci, conduttrice del programma, spiegava al pubblico le ragioni che avevano portato a una riflessione sul comportamento del giudice. La conduttrice aveva ufficializzato una sorta di “ammonizione” nei suoi confronti, definita “cartellino giallo”. Proprio in quel momento, dal dietro le quinte, il microfono aperto avrebbe catturato una frase di Mariotto: “Che figlia de ’na migno**a”.

La frase, sottotitolata da Striscia la notizia, non ha avuto un destinatario esplicito, lasciando spazio a numerose speculazioni. Il programma di Antonio Ricci non ha infatti chiarito a chi fosse rivolto l’insulto, generando così una serie di interrogativi tra gli spettatori. Il filmato mandato in onda ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando dibattiti e curiosità sul possibile destinatario del commento e sulle eventuali ripercussioni per il giudice.

Durante la puntata di Ballando con le stelle, Milly Carlucci aveva introdotto il ritorno di Guillermo Mariotto con un video registrato in cui il giudice si scusava pubblicamente per il suo comportamento delle settimane precedenti. Nel messaggio, Mariotto aveva dichiarato: “Faccio mea culpa. Ho dovuto assentarmi per mio dispiacere. Mi sono sentito male per tutto lo stress. Mi tocca scusarmi in tutti i modi possibili che esistono perché io ho mancato di rispetto a voi, a Milly in primis, al pubblico mio adorato. Tutti. Mi dispiace.”

Il ritorno di Mariotto era stato accompagnato dalle parole della stessa Carlucci, che aveva sottolineato la necessità di prendere provvedimenti per evitare ulteriori episodi imbarazzanti: “Si tratta di un cartellino giallo”, aveva spiegato la conduttrice, confermando così quanto già anticipato da alcune testate giornalistiche. La presentatrice aveva inoltre ribadito che non ci sarebbe stata tolleranza per altri comportamenti simili in futuro.

L’intera vicenda ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan dello show. Da un lato, c’è chi ha apprezzato le scuse pubbliche di Mariotto, ritenendole sincere e necessarie per ristabilire un clima sereno all’interno del programma. Dall’altro lato, non sono mancate critiche nei confronti del giudice e delle sue dichiarazioni fuori onda, considerate da molti come un ulteriore scivolone.

Nel frattempo, Striscia la notizia non sembra intenzionata a mollare la presa su questa vicenda. Il programma satirico ha infatti dimostrato in passato di seguire con attenzione le dinamiche interne a Ballando con le stelle, spesso mettendo in evidenza episodi controversi o situazioni ambigue. Anche in questo caso, l’intervento di Striscia ha contribuito a tenere alta l’attenzione mediatica sullo show e sui suoi protagonisti.

La frase attribuita a Guillermo Mariotto, se confermata, potrebbe avere ulteriori conseguenze per il giudice, sia in termini di immagine personale che nel contesto lavorativo. Al momento, né lui né la produzione di Ballando con le stelle hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’episodio specifico evidenziato da Striscia. Tuttavia, è probabile che la questione venga affrontata nei prossimi giorni, considerando l’interesse suscitato tra il pubblico e i media.

Non è la prima volta che Mariotto si trova al centro delle polemiche per alcune sue esternazioni o atteggiamenti giudicati controversi. Nel corso degli anni, il giudice si è distinto per il suo stile diretto e spesso sopra le righe, che se da un lato lo hanno reso uno dei personaggi più riconoscibili dello show, dall’altro lo hanno esposto a critiche e discussioni.