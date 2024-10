SuperEnalotto, vinto il jackpot da 89,2 milioni di euro: ecco la città fortunata

È stato centrato il 6 durante l’estrazione del Lotto e del SuperEnalotto di oggi, martedì 15 ottobre. Un giocatore ha vinto 89.221.270,22 di euro a Riva del Garda.





Una vincita da record

La vincita da quasi 90 milioni è stata realizzata in una tabaccheria di Riva del Garda da un giocatore che per il momento non ha ancora un nome e un cognome. Si tratta del secondo 6 milionario del 2024 al Superenalotto dopo quello registrato a Napoli lo scorso maggio.

Prossima giocata con jackpot di 17,7 milioni di euro

Per le prossime giocate, coloro che vorranno tentare la fortuna partiranno da un jackpot di 17,7 milioni di euro.

Numeri vincenti e quote

Nel concorso numero 164 di oggi, martedì 15 ottobre 2024, è stato centrato il sei con la Combinazione vincente del SuperEnalotto: 23 – 45 – 44 – 1 – 60 – 47, Numero Jolly: 14, Numero Superstar: 19. Il fortunato vincitore si porta a casa esattamente la cifra 89.221.270,22 di euro.

Altri premi assegnati

Nella stessa serata, nessun 5+1 al SuperEnalotto, mentre sono stati vinti diversi premi di entità minore.