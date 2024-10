Svelata sui social nel pomeriggio la classifica definitiva del Pallone d’Oro: un’unica imprecisione da segnalare

Nei giorni precedenti alla cerimonia del Pallone d’Oro, l’attesa è stata alimentata da indiscrezioni e anticipazioni riguardanti i nominativi finali. Tuttavia, una curiosità ha catturato l’attenzione degli appassionati: solo due posizioni della classifica sono state invertite rispetto a quelle definitive.

La cerimonia del Pallone d’Oro si svolge ogni anno, portando con sé il dibattito su chi sia il calciatore più meritevole del premio. Quest’anno, l’attenzione è ricaduta sul centrocampista del Manchester City, Rodri, che ha conquistato il riconoscimento. Sorprendentemente, proprio poche ore prima della cerimonia, la classifica finale era stata perlopiù divulgata, con un’unica discrepanza significativa nei primi due posti.





Dettagli sulla classifica finale del Pallone d’Oro: due posizioni cambiate

Le indiscrezioni circolate sui social media hanno anticipato quasi senza errori l’intera graduatoria dei 30 calciatori candidati al Pallone d’Oro. Le uniche incongruenze riguardano le prime due posizioni: Rodri si è classificato secondo, mentre Vinicius era previsto al primo posto. Un dettaglio noto a molti, dato che numerosi appassionati avevano condiviso online la lista dei giocatori e le relative posizioni, arrivando fino al terzo posto occupato da Bellingham.

Il resto della graduatoria ha confermato casi prevedibili, come i calciatori della Roma, Hummels e Dovbyk, che hanno condiviso il 30° posto, e gli interisti Calhanoglu e Lautaro Martinez, rispettivamente al 20° e 7° posto. La precisione con cui si è svolto il resto della classifica ha reso così più eclatante l’errore nei vertici, suscitando l’attenzione dei fan.

Il dibattito acceso sulla vittoria di Rodri al Pallone d’Oro

Il ribaltamento delle posizioni finali tra Rodri e Vinicius ha scatenato un acceso dibattito, in particolare tra i tifosi del Real Madrid e dei nazionali brasiliani. La vittoria del calciatore spagnolo non è stata ben vista da tutti, con il segnale di indignazione manifestato da varie figure dell’ambiente del calcio, che si sono dichiarate deluse per il mancato riconoscimento del talento di Vinicius. La polemica ha trovato ulteriori conferme nel tono delle reazioni post-premiazione, in particolare nei social, dove i fan hanno espresso il loro dissenso.

Dalla Spagna sembrerebbe che il club meringue fosse a conoscenza delle ultime modifiche alla classifica già nel pomeriggio pre-cerimonia, e proprio per questo motivo non ha inviato alcun rappresentante a Parigi. Questo è stato interpretato come un boicottaggio del Real Madrid, dettato dall’amarezza per l’assenza di un suo calciatore nei vertici della classifica, nonostante il club avesse ottenuto i premi come migliore squadra, migliore allenatore e per il miglior bomber della stagione.