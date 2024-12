Tensione al Grande Fratello: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato chiudono la loro relazione tra lacrime, accuse e nuove dinamiche nella Casa

In pochi giorni, il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si è trasformato, passando dalle tenerezze pubbliche a un doloroso addio. I due concorrenti del Grande Fratello, protagonisti di effusioni anche molto visibili davanti agli altri inquilini, si sono scontrati nuovamente in una crisi che sembra definitiva. Durante un confronto diretto, Lorenzo ha deciso di chiudere il loro rapporto, lasciando Shaila in lacrime.





Il modello ha spiegato le sue ragioni con parole che riflettono il suo disagio: “Non sono pronto, non so come gestire. Io ti voglio bene, questo devi sempre ricordarlo. Non si può andare avanti, non c’è un modo per essere felici entrambi, inutile arrivare agli estremi dell’odio”. L’atmosfera nella Casa è diventata tesa, e Lorenzo ha ammesso che le dinamiche del reality non lo aiutano a costruire una relazione stabile: “Io sono sicuro che queste cavolo di mura non mi aiutano in questa relazione. Perché non riusciamo a far funzionare le cose? Se solo avessi una risposta, se potessi fare una magia. Ed è difficile anche per me lasciarti andare, Shaila”.

Di fronte a queste parole, Shaila non ha potuto trattenere le lacrime, vivendo un momento di sconforto totale. Dopo essersi sfogata con Lorenzo, si è confidata con le sue amiche, ma le sue osservazioni hanno presto preso di mira altre concorrenti della Casa. In particolare, Helena Prestes e Amanda Lecciso sono finite al centro delle accuse della ballerina, nonostante fossero estranee al confronto diretto tra lei e Lorenzo.

Nel parlare con le altre ragazze, Shaila ha espresso rabbia e frustrazione, puntando il dito contro Amanda, sorella di Loredana Lecciso, definendola “una quarantenne che fa ancora inciuci” e accusandola di non avere il coraggio di dire le cose in faccia. Anche nei confronti di Helena, la modella brasiliana, Shaila non ha risparmiato critiche pesanti. Secondo l’ex velina, Helena starebbe cercando di avvicinarsi a Lorenzo dopo la loro rottura. “Guarda come Helena gli va dietro ora. Dai, ora si fidanzano loro. Lui si merita una come lei che gli sta dietro come un cane”, ha detto alle sue confidenti.

Il commento di Shaila ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan del programma, che si sono divisi tra chi comprende la sua frustrazione e chi ritiene le sue parole eccessive. Sui social, molti hanno criticato la ballerina per aver attaccato Helena senza un motivo apparente, accusandola di voler scaricare la colpa del fallimento della relazione su altri concorrenti. Un utente ha commentato: “Che bisogno c’era di parlare così? Non è Helena il problema, ma il fatto che la relazione con Lorenzo non ha funzionato”. Altri, invece, hanno interpretato le parole di Shaila come un segno del suo dolore: “Quando sei ferita, è normale cercare un capro espiatorio. È evidente che Shaila è distrutta”.

La tensione tra Shaila e Helena si inserisce in un contesto già complicato, considerando i precedenti tra la modella brasiliana e Lorenzo. Proprio la decisione di Helena di mandare Lorenzo nel Tugurio, avvenuta settimane prima, aveva generato malumori nella Casa e contribuito a creare una frattura tra lei e Shaila. Ora, con Lorenzo libero da legami sentimentali, molti spettatori si chiedono se davvero ci possa essere un avvicinamento tra lui ed Helena, come insinuato da Shaila.