Teo Mammucari abbandona lo studio di Belve: “Prima e ultima volta, vaffan*”**

Durante la trasmissione “Belve”, il conduttore Teo Mammucari ha abbandonato lo studio dopo un acceso scambio con la giornalista Francesca Fagnani, concludendo con un insulto prima di uscire.





L’intervista tra Teo Mammucari e Francesca Fagnani nel programma “Belve” ha preso una piega inaspettata quando il conduttore, visibilmente infastidito, ha deciso di interrompere la conversazione e lasciare lo studio. La tensione è emersa fin dalle prime battute, quando la Fagnani ha ricordato che era stato lo stesso Mammucari a proporsi per l’intervista, chiedendogli: “Voleva venire qua. Perché si sente una belva?”. A questa domanda, Mammucari ha risposto in modo difensivo: “Volevo venire ma ho capito che le domande sono molto serie. Non sono a mio agio”.

Un ulteriore motivo di disagio per Mammucari è stato l’uso del “lei” da parte della Fagnani, una scelta stilistica coerente con il format del programma. Il conduttore ha espresso il suo disappunto: “Sì, sono anche permaloso. Stasera non lo sono, sono preoccupato. Di che? Mi stai dando del lei, non sono a mio agio”.

La situazione è peggiorata quando, dopo una serie di domande, Mammucari ha esclamato: “Ma che facciamo due ore così? Non sono Flavia Vento. È tremenda questa cosa”. Ha quindi chiesto di interrompere l’intervista: “Francesca fermiamoci. Non mi piace, mi stai facendo passare per un cog*** pieno di sé. Non puoi chiedere a me se c’è qualcuno meglio di me. Certo, ce ne sono miliardi”. Alla stessa domanda, posta due settimane prima all’attore Riccardo Scamarcio, quest’ultimo aveva risposto con disinvoltura e un certo divertimento.

Dopo aver definito la Fagnani una “maestrina”, Mammucari si è rivolto al pubblico presente: “Ragazzi io me ne vado, vi chiedo scusa. Non sono mai uscito da uno studio, sono venuto perché pensavo che quello che mi avevi detto in camerino, sarebbe accaduto. Non mi stai facendo un ritratto, mi stai facendo domande a raffica poi con il montaggio mi fai passare in un certo modo. Perché sei venuta nel camerino tutta carina, e poi qua mi dai del lei?”. La giornalista ha cercato di spiegare: “Faccio sempre così, è il format”, ma Mammucari ha replicato: “Lei gioca a fare l’aggressivo, poi non riesce a rispondere alle domande”. A quel punto, ha lasciato lo studio. La Fagnani, rivolta al pubblico, ha commentato: “È la prima volta che mi capita”, a cui Mammucari, uscendo, ha risposto: “Ed è anche l’ultima. Ma vaffanc***”. L’intervista è stata trasmessa integralmente, senza tagli.

Questo episodio ha suscitato numerose reazioni nel mondo dello spettacolo e tra il pubblico. Molti si sono chiesti cosa abbia portato a una reazione così forte da parte di Mammucari, noto per la sua ironia e capacità di gestire situazioni complesse in diretta. Alcuni ipotizzano che il format incisivo di “Belve” possa aver messo a disagio il conduttore, mentre altri suggeriscono che ci fossero tensioni preesistenti tra i due.

Non è la prima volta che “Belve” si trova al centro di polemiche. In passato, altri ospiti hanno manifestato disagio per le domande dirette della Fagnani, ma raramente si è arrivati a un’interruzione così brusca. Questo incidente solleva interrogativi sul confine tra giornalismo incisivo e rispetto per l’intervistato, alimentando un dibattito su quali siano i limiti da non oltrepassare in un’intervista.

La reazione del pubblico è stata mista: alcuni hanno apprezzato la professionalità della Fagnani nel gestire la situazione, mentre altri hanno criticato l’approccio ritenuto troppo aggressivo. D’altro canto, la decisione di Mammucari di abbandonare lo studio è stata vista da alcuni come una mancanza di professionalità, mentre altri l’hanno interpretata come una legittima difesa di fronte a domande percepite come provocatorie.

Questo episodio evidenzia le sfide e le dinamiche complesse che possono emergere durante interviste televisive, specialmente in format che puntano su domande dirette e senza filtri. Resta da vedere se ci saranno ulteriori sviluppi o dichiarazioni da parte dei protagonisti coinvolti.