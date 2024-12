Teo Mammucari chiede a Fagnani: “Puoi dire che in studio non ho mai detto il vaffa**?”

L’ospitata di Teo Mammucari a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, continua a suscitare polemiche. Durante la puntata andata in onda martedì 10 dicembre, il noto conduttore ha interrotto l’intervista, visibilmente irritato dalle domande della giornalista e dal tono formale con cui gli veniva dato del “lei”. Al termine, lasciando lo studio, ha pronunciato un’espressione colorita che ha attirato l’attenzione del pubblico e alimentato un acceso dibattito. Raggiunto da Striscia la Notizia, Mammucari ha fornito chiarimenti, spiegando la sua versione dei fatti e rivolgendosi direttamente alla conduttrice.





Il conduttore ha voluto precisare che l’insulto, udito chiaramente durante la trasmissione, non era rivolto né a Fagnani né pronunciato all’interno dello studio. Intervenendo nell’anteprima della puntata di Striscia la Notizia, in onda il 16 dicembre, Mammucari ha spiegato le circostanze che hanno portato al fraintendimento, chiedendo alla conduttrice di chiarire pubblicamente l’accaduto.

Le spiegazioni di Mammucari

Secondo quanto dichiarato da Teo Mammucari, l’esclamazione incriminata sarebbe avvenuta in un contesto del tutto diverso da quello percepito dal pubblico. “Quando sono uscito e lei ha detto ‘È la prima volta che succede’ e io ho risposto ‘È anche l’ultima’, ho attraversato tutto il corridoio, sono arrivato davanti ai camerini. Solo lì, a mio fratello Sandro, che mi diceva ‘Stai tranquillo, ti ha aggredito e hai reagito’, ho risposto: ‘Ma cosa sono queste cose? Ma vaffan**lo’“, ha raccontato il conduttore.

Mammucari ha sottolineato che l’insulto non era destinato né alla trasmissione né a Fagnani, ma rappresentava una reazione privata, avvenuta lontano dalle telecamere e in un momento successivo alla sua uscita dallo studio. “Era passato almeno un minuto dalla mia uscita. Questa è la cosa che mi ha dato davvero fastidio: perché prendere quel vaffa e montarlo come se io lo avessi pronunciato quando mi sono girato di spalle in studio?”, ha aggiunto, riferendosi al montaggio che, a suo avviso, avrebbe creato una narrazione fuorviante.

L’appello a Francesca Fagnani

Nel corso dell’intervista a Striscia la Notizia, Teo Mammucari ha rivolto un appello diretto a Francesca Fagnani, chiedendole di intervenire per chiarire pubblicamente la situazione. “Francesca, puoi dire al pubblico che quel vaffa non l’ho mai detto in quello studio?”, ha dichiarato il conduttore, mostrando il desiderio di chiudere definitivamente la questione.

L’episodio, che ha rapidamente fatto il giro dei media e dei social, ha suscitato reazioni contrastanti. Molti spettatori si sono schierati con Mammucari, ritenendo che le domande di Fagnani fossero troppo incalzanti, mentre altri hanno sostenuto la conduttrice, elogiando il suo stile diretto e senza filtri, caratteristico del programma Belve. Tuttavia, il fraintendimento sul contesto in cui è stato pronunciato l’insulto ha generato ulteriore confusione, spingendo il conduttore a intervenire per fare chiarezza.

Un episodio che divide il pubblico

L’intervista a Belve si era aperta con toni apparentemente distesi, ma il clima è cambiato quando Fagnani ha iniziato a porre domande più pungenti. Secondo alcuni spettatori, il disagio di Mammucari era evidente sin dai primi minuti, accentuato dall’uso del “lei” da parte della conduttrice. “È un modo di prendere le distanze che non mi piace”, avrebbe detto il conduttore durante l’intervista, manifestando la sua insofferenza. Poco dopo, visibilmente contrariato, si è alzato e ha lasciato lo studio, interrompendo bruscamente la registrazione.

L’uscita di scena e il conseguente insulto hanno scatenato numerosi commenti online, con il pubblico diviso tra chi ha criticato la reazione di Mammucari e chi ha difeso il suo diritto a sentirsi a disagio di fronte a domande percepite come eccessivamente provocatorie.

Le dichiarazioni di Francesca Fagnani

Fino a questo momento, Francesca Fagnani non ha rilasciato commenti ufficiali in merito all’appello di Mammucari. La conduttrice, nota per il suo stile incisivo e per la capacità di mettere a nudo gli ospiti attraverso domande dirette, potrebbe decidere di affrontare la questione pubblicamente o nel corso di una futura puntata del programma.