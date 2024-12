Teo Mammucari: “Ero in ansia, le donne autoritarie mi mettono a disagio. Ho sbagliato, ma anche Fagnani dovrebbe chiedermi scusa”

L’intervista a “Belve” condotta da Francesca Fagnani ha generato un acceso dibattito sui social e nei media, con Teo Mammucari al centro delle polemiche. Dopo l’episodio, il conduttore ha deciso di aprirsi in un’intervista con Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, spiegando i motivi dietro la sua reazione e gli effetti che questa esperienza ha avuto su di lui, sia a livello personale che professionale.





Durante la conversazione con Lucarelli, Mammucari ha rivelato il suo stato d’animo al momento dell’intervista e le difficoltà che stava attraversando. Ha ammesso di non essere in una condizione serena, confessando: “Diciamo che quando uno prende il Lexotan per dormire non sta bene. Ho parlato con alcuni amici e mi hanno detto che passa tutto in fretta, ma io sto pensando di sospendere il teatro e ho detto al mio agente che mi prendo un anno sabbatico dalla tv. Mi dicono ‘ma sei matto?’, però io non sto bene, che devo fare. Poi vedremo.”

Le reazioni sui social non si sono fatte attendere, con una pioggia di commenti negativi e insulti che hanno colpito profondamente il conduttore. “Sono stato travolto da insulti e minacce, c’è gente che mi ha scritto ‘pezzo di mda’, ‘non si trattano così le donne’, ‘ti prendo a calci coglne’, e non viene da ridere. Poi ho capito che ho sbagliato e l’ho accettato”, ha dichiarato con sincerità.

Molti si sono chiesti perché Mammucari avesse deciso di partecipare a un programma come “Belve”, noto per le sue domande pungenti e dirette. In risposta, il conduttore ha spiegato di aver visto alcuni spezzoni della trasmissione sui social e su YouTube prima di accettare l’invito. Tra questi, un’intervista a Raoul Bova lo aveva colpito particolarmente: “Mi aveva colpito un’intervista a Raoul Bova in cui doveva rispondere a domande sulla sua presunta omosessualità e mi sono chiesto perché uno che fa l’attore debba rispondere a queste cose. Poi ho capito che ognuno fa quello che sente.”

Nonostante non fosse solito guardare programmi di quel genere, Mammucari aveva accolto con entusiasmo l’idea, incoraggiato anche dagli amici. “Ero contento, tutti i miei amici da Benincasa a Ercolani mi dicevano: sarà fighissimo! Nella mia testa pensavo di farmi due risate. E poi ‘Ballando con le stelle’ mi aveva un po’ sciolto, tanto che sto scrivendo un libro sulla mia vita. Pensavo che parlare di me, non delle persone accanto a me, sarebbe stato bello, ci ho provato.”

Tuttavia, qualcosa è cambiato durante l’intervista. Mammucari ha raccontato di essersi sentito sopraffatto dall’atmosfera e dalle domande della conduttrice. “Non mi sono fidato. Sono andato in panico”, ha ammesso. Pur riconoscendo la professionalità di Fagnani, ha spiegato che si è attivato un meccanismo di difesa simile a quello vissuto durante la sua partecipazione a “Ballando con le stelle”. “Ti attaccavo per difendermi perché soffrivo il tuo essere dominante. E io sapevo di essere fragile in quel contesto, ho sentito la fatica.”

Un altro elemento che ha contribuito al suo disagio è stata la presenza del pubblico in studio, ma completamente al buio. “Il pubblico muto mi ha fatto andare in crisi, lo ammetto. Se mi togli il pubblico io mi sento finito.” Ha inoltre confessato di avere una forte paura di perdere e di essere giudicato.

L’episodio ha avuto ripercussioni non solo professionali ma anche personali per il conduttore romano. Ha rivelato infatti che questa esperienza gli è costata anche una relazione sentimentale: “E a quanto pare anche una fidanzata.”

Nonostante tutto, Mammucari sembra determinato a prendersi del tempo per riflettere e ritrovare un equilibrio. La decisione di sospendere gli impegni teatrali e televisivi per un anno sabbatico è un chiaro segnale della sua volontà di affrontare le difficoltà con calma. Ha concluso l’intervista esprimendo la speranza di superare questo momento difficile e tornare più forte.