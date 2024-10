Terribile tragedia a Guidonia, investito da un’auto mentre attraversava la strada: giovane di 15 anni perde la vita

Nel pomeriggio di ieri, sabato 12 ottobre, si è verificata una tragedia a Guidonia, dove un ragazzo di quindici anni è stato tragicamente investito e ucciso mentre attraversava la strada vicino al cinema. Il conducente responsabile dell’incidente è un uomo settantunenne alla guida di una Dacia Sandero.





L’incidente ha scosso la comunità locale, con il giovane che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, ma purtroppo le sue condizioni erano gravissime e non c’è stato nulla da fare per salvarlo. Gli operatori del pronto soccorso del 118 hanno dichiarato il suo decesso poco prima delle 21.

Le indagini sono attualmente in corso, con la presenza sul luogo dell’incidente della polizia locale per i rilievi di rito. Il settantunenne alla guida dell’auto, insieme alla moglie e ai due nipotini, è risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici. L’uomo stava percorrendo la strada in direzione di via Tiburtina quando si è verificato l’incidente fatale con il giovane che attraversava la strada.

L’intera comunità è colpita da questa terribile tragedia e le autorità stanno lavorando per comprendere appieno le circostanze dell’incidente. Si spera che giustizia sia fatta per la perdita di questa giovane vita.