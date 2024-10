Terrore nel camposanto: consegna i fiori alla sepoltura di un compagno, la scala si frantuma e lui precipita

Era andato al cimitero per lasciare dei fiori sulla tomba di un amico. Si è arrampicato su una scala di legno quando, all’improvviso, la scala si è rotta e lui è caduto. È successo a un uomo di sessant’anni di Fontana Liri, nel Frusinate, che è scivolato da un’altezza di quattro metri.





L’uomo è stato soccorso subito dal personale del 118 ed è stato trasportato d’urgenza a Roma, all’ospedale Umberto I

Dopo la caduta, è stato immediatamente assistito dai medici del 118. Gli operatori sanitari hanno deciso di portarlo d’urgenza in ospedale a causa delle sue gravi condizioni. L’uomo, un sessantenne di Fontana Liri, era al cimitero per portare un mazzo di fiori sulla tomba di un amico e ha subito diverse lesioni, come la rottura del setto nasale e alcune fratture alle gambe.

Dopo essere stato visitato e curato dal personale del pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, è risultato fuori pericolo. Tuttavia, i medici hanno stabilito un periodo di degenza di circa un mese.

Cosa è successo al cimitero

I carabinieri di Fontana Liri sono arrivati al cimitero per raccogliere informazioni sull’incidente. Hanno anche chiesto all’uomo cosa ricordasse della caduta, ma nonostante non abbia perso conoscenza, non ricorda il motivo della sua caduta. Secondo le prime indagini, si trovava in cima a una scala di legno che si sarebbe rotta poco dopo, facendolo cadere.