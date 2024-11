The Voice Kids, Arisa: “Grazie a Paolo Bonolis che per primo ha creduto in me nonostante il mio aspetto”

Durante l’ultima puntata di The Voice Kids, andata in onda venerdì 29 novembre, Arisa ha avuto due momenti di particolare rilievo. La cantante ha dapprima commesso un piccolo errore nel citare il nome di una famosa band coreana, i BTS, e successivamente ha colto l’occasione per esprimere la sua gratitudine verso Paolo Bonolis, ricordando il ruolo fondamentale del conduttore nel suo successo a Sanremo 2009. Gigi D’Alessio, suo collega tra i giudici del talent, non ha mancato di elogiarla per il suo talento.





Nel corso della puntata, i giudici hanno discusso delle star musicali provenienti dalla Corea del Sud, un fenomeno che negli ultimi anni ha conquistato il panorama musicale globale. Gigi D’Alessio ha sottolineato il successo straordinario di alcune di queste band, affermando: “Sti fenomeni coreani hanno miliardi e miliardi di visualizzazioni”. A questa osservazione, Arisa ha risposto con ironia, paragonando scherzosamente i propri risultati a quelli delle star coreane: “Sedici milioni di streaming al mese, come me, uguale”.

Durante la conversazione, Loredana Bertè, un’altra giudice del programma, ha menzionato una band in particolare, senza però specificarne il nome. È stata allora Arisa a intervenire per cercare di chiarire, dicendo: “I TBS? Adesso sono in pausa perché lui deve fare il servizio militare”. Tuttavia, l’affermazione della cantante è stata subito corretta dal pubblico presente in studio, che le ha fatto notare che il nome corretto della band è BTS. Con un atteggiamento divertito e autoironico, Arisa ha replicato: “Ah, BTS? Come ho detto io? Vabbè, che nomi strani eh”.

Il momento di leggerezza si è concluso tra risate e applausi, dimostrando ancora una volta la capacità di Arisa di affrontare situazioni imbarazzanti con simpatia e spontaneità. Tuttavia, la serata non è stata solo caratterizzata da momenti divertenti. Durante una pausa tra le esibizioni dei giovani concorrenti, Gigi D’Alessio ha posto una domanda ai suoi colleghi giudici: “Vi siete mai trovati al posto giusto, nel momento giusto?”. Questa riflessione ha aperto la strada a un momento più personale e toccante per Arisa, che ha condiviso un ricordo legato agli inizi della sua carriera.

La cantante ha raccontato un episodio significativo che ha segnato il suo percorso artistico. “Incontrai Mogol a Potenza, con lui c’era un giovane autore. A lui mancava una voce e a me una canzone, così è nata Sincerità”, ha rivelato Arisa, facendo riferimento al brano che le permise di vincere nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo nel 2009. La cantante ha poi voluto ringraziare pubblicamente Paolo Bonolis, che quell’anno era il conduttore del celebre festival musicale italiano: “Se non ci fosse stato Paolo Bonolis secondo me sarebbe stato difficile che qualcuno mi avesse dato fiducia per com’ero, con questi occhialoni. Già altre volte ci avevo provato e non ci ero riuscita, lui ha creduto in me”.

Le parole di Arisa hanno emozionato il pubblico e i suoi colleghi giudici. Gigi D’Alessio, colpito dal racconto della cantante, non ha esitato a esprimere la sua ammirazione per lei: “Eri bellissima. Chi non dà fiducia alla tua voce è sordo”. Questo scambio sincero e affettuoso ha messo in luce non solo il talento di Arisa, ma anche la stima reciproca tra i giudici del programma.