Tony Effe lancia il nuovo brano “Chiara”, una risposta al dissing contro Fedez

Tony Effe ha annunciato l’imminente pubblicazione di una nuova canzone intitolata “Chiara”, una risposta diretta al dissing lanciato da Fedez. Il brano sarà disponibile da sabato, alimentando ulteriormente la polemica in corso tra i due artisti.





Quest’ultimo annuncio arriva in seguito alla recente uscita de “L’infanzia difficile di un benestante”, in cui Fedez ha fatto riferimento a Tony Effe, accusandolo di aver “contattato la moglie” e definendolo “infame”. Il titolo “Chiara” sembra essere un chiaro riferimento a Chiara Ferragni, già menzionata da entrambi i rapper nel contesto di questa diatriba musicale iniziata alcuni giorni fa. Prima dell’estate, si era chiacchierato di un presunto flirt tra Tony Effe e l’imprenditrice digitale, ma il rapper aveva subito chiarito: “È solo un’amica”.

Ritornando sui social, dopo aver condiviso un commento su Instagram in cui esprimeva il suo imbarazzo, Tony Effe ha comunicato l’imminente uscita della sua nuova traccia. Con il titolo esplicito, “Chiara” si preannuncia come un chiaro atto di risposta al suo avversario, in seguito alla pubblicazione del brano di Fedez che lo menziona più volte, accompagnato dall’ex fidanzata di Fedez, Taylor Mega. “Chiara, fuori sabato ovunque”, ha scritto il rapper nel suo post, annunciando la nuova canzone.

Nel primo capitolo di questa faida musicale, Tony Effe aveva già chiamato in causa Ferragni cantando: “La Chiara dice che mi adora”, con chiari riferimenti alle tensioni tra i due.

Per quanto riguarda Chiara Ferragni, al momento non è giunta alcuna dichiarazione. Nonostante il suo nome sia stato tirato in ballo durante il battibecco tra Fedez e Tony Effe, l’imprenditrice ha scelto di rimanere in silenzio, mostrando così la sua intenzione di prendere le distanze dalla controversia. In risposta ai recenti eventi, tuttavia, Chiara Biasi, anch’essa menzionata da Fedez, ha pubblicato un pensiero su Instagram: “Coloro che odiano, odieranno. Noi ci eleveremo”, esplicando la sua posizione in merito alla situazione.

Questo nuovo capitolo di dissing nella scena rap italiana tiene i fan con il fiato sospeso, in attesa di sapere come si svilupperanno ulteriormente gli eventi e quali risvolti prenderà la rivalità tra i due artisti.