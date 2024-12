Torna a casa per Natale da Mantova ad Acerra, Giovanna, professoressa di 51 anni, si sente male e muore: “Chiediamo spiegazioni”

La tragedia ha colpito le comunità di Acerra e di Castiglione delle Stiviere, che si stringono nel dolore per la scomparsa improvvisa di Giovanna Messina, docente 51enne originaria del Napoletano, deceduta il giorno di Natale. Giovanna, insegnante presso la scuola elementare di Gozzolina, frazione di Castiglione delle Stiviere, era tornata nella sua città natale per trascorrere le festività in famiglia. L’improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute ha portato a un epilogo drammatico che ha lasciato sgomenti amici, colleghi e conoscenti.





La docente, che si era trasferita in provincia di Mantova nel 2000, era tornata ad Acerra pochi giorni prima di Natale, accompagnata dal marito Gennaro, militare della Guardia di Finanza ed ex arbitro di calcio, e dai loro tre figli: Francesco, Tommaso ed Eliana. Secondo il racconto dei familiari, Giovanna aveva iniziato a manifestare sintomi influenzali, come febbre e mal di gola, apparentemente riconducibili a una banale tracheite.

Nonostante le cure prescritte, il quadro clinico è peggiorato rapidamente. Alla Vigilia di Natale, Giovanna è stata visitata da un medico che le ha diagnosticato un’infezione respiratoria, senza segnalare particolari segnali di allarme. Tuttavia, con l’aggravarsi delle difficoltà respiratorie, è stata ricoverata d’urgenza presso l’Ospedale Villa dei Fiori di Acerra.

Una volta giunta al nosocomio acerrano, la donna è stata immediatamente intubata e trasferita nel reparto di Rianimazione. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, Giovanna è deceduta il giorno di Natale, lasciando nella disperazione la famiglia e quanti la conoscevano. Secondo i primi riscontri, la causa del decesso potrebbe essere stata una polmonite particolarmente aggressiva, ma i familiari non escludono ulteriori indagini per chiarire con precisione le circostanze della morte.

La notizia della scomparsa di Giovanna Messina ha gettato nel lutto due comunità. Ad Acerra, dove la docente era nata e cresciuta, familiari e amici si sono riuniti per darle l’ultimo saluto nella mattinata del 27 dicembre. I funerali si sono svolti nella sua città d’origine, in un clima di profonda commozione.

Successivamente, la salma è stata trasferita a Castiglione delle Stiviere, dove Giovanna aveva costruito la sua vita professionale e personale. Qui, nella giornata di sabato 28 dicembre, si terranno le esequie presso il Duomo cittadino, precedute dall’apertura della camera ardente alle 8:30. Il messaggio della società calcistica locale Fc Castiglione ha espresso il dolore dell’intera comunità: “Tutta la Società abbraccia in lacrime il caro Gennaro ed i figli per l’improvvisa perdita della moglie e mamma Giovanna”.

Giovanna Messina era conosciuta e stimata non solo per il suo ruolo di insegnante, ma anche per il suo impegno nel creare un ambiente sereno e accogliente per i suoi studenti. Presso la scuola elementare di Gozzolina, dove insegnava da anni, il ricordo della sua dedizione e del suo sorriso resterà indelebile. Anche i colleghi e le famiglie degli studenti hanno espresso messaggi di cordoglio, sottolineando la perdita di una persona capace di lasciare un segno positivo nella vita di chiunque la conoscesse.

Sebbene si ipotizzi che una polmonite particolarmente aggressiva possa essere stata la causa della morte, i familiari di Giovanna hanno richiesto di approfondire le circostanze del decesso. Non si esclude, infatti, di procedere con ulteriori esami clinici per fare piena luce sull’accaduto. La vicenda solleva interrogativi sulla rapidità con cui un’infezione respiratoria possa evolvere in un quadro così grave e sull’importanza di interventi tempestivi in situazioni simili.

La scomparsa di Giovanna Messina ha lasciato un vuoto incolmabile sia ad Acerra che a Castiglione delle Stiviere, due comunità che ora condividono il dolore per questa prematura perdita. Gli amici e i conoscenti di entrambe le città si sono stretti attorno alla famiglia, inviando messaggi di vicinanza e solidarietà. La figura di Giovanna resterà impressa nella memoria collettiva come esempio di amore per la famiglia, dedizione al lavoro e capacità di lasciare un’impronta positiva nella vita delle persone.