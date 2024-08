Tornando dal lavoro in monopattino, Giorgio di Riso, di appena 28 anni, è stato investito e ucciso da un’auto

La comunità piange la morte di Giorgio di Riso, vittima di un incidente stradale mentre tornava dal lavoro in monopattino. Le indagini sono in corso.





Nichelino, nel Torinese, è stata teatro di un tragico incidente nella notte tra il 9 e il 10 agosto, dove un ragazzo di 28 anni, Giorgio di Riso, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto mentre tornava a casa a bordo del suo monopattino. Il fatto è accaduto attorno alle 3 di mattina, nei pressi della tangenziale, in un tratto di strada poco illuminato e pericoloso.

Il giovane, che stava facendo ritorno dal suo lavoro in una birreria di Nichelino, è stato colpito da un’autovettura che, secondo le prime ricostruzioni, proveniva dalla direzione opposta. Nonostante l’immediato intervento dell’automobilista e di alcuni passanti che si sono fermati per prestare soccorso, purtroppo per Giorgio non c’era più nulla da fare, e i soccorsi si sono rivelati inutili.

La dinamica dell’incidente: le indagini sono in corso

Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessario e avviare le indagini circa le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. Gli inquirenti hanno già ascoltato la testimonianza dell’automobilista coinvolto. Secondo quanto riportato, l’uomo non si sarebbe accorto della presenza del giovane a causa della scarsa visibilità della strada. Subito dopo l’impatto, ha contattato i servizi di emergenza, ma per Giorgio non c’è stato alcun modo di salvarlo.

In aggiunta, alcuni passanti, attiratti dal frastuono dell’incidente, hanno fatto il possibile per fornire assistenza, aggrappandosi a ogni speranza di salvare la vita al ragazzo. Le condizioni del 28enne sono apparse disperate fin dal primo momento dopo l’incidente.

Una serie di incidenti mortali e la sicurezza stradale

La morte di Giorgio segue un altro incidente mortale che aveva colpito la comunità solo un giorno prima, quando Giulia Grigore, una ragazza di 18 anni, è stata tragicamente uccisa da un auto mentre stava percorrendo la stessa strada in monopattino. Questi eventi suscitano preoccupazione e dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare per gli utenti più vulnerabili della strada come i ciclisti e i conducenti di monopattini.

La comunità di Nichelino è in lutto, con tanti che esprimono shock e tristezza per la perdita di giovani vite in circostanze così drammatiche. La vicenda di Giorgio di Riso ha messo in evidenza l’importanza di potenziare la sicurezza stradale per ridurre il numero di incidenti tragici come questo.

In seguito a questi eventi, ci si aspetta un intervento da parte delle autorità locali per adottare misure che possano garantire strade più sicure per tutti, specialmente in ore notturne, dove la visibilità è limitata. Mentre la comunità si unisce nel ricordo di Giorgio, ci si augura che la sua tragica scomparsa possa essere un monito per migliorare le condizioni di sicurezza per tutti gli utenti della strada.