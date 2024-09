Totò Schillaci in gravi condizioni dopo l’ultimo aggiornamento medico: la situazione dell’ex attaccante

Le condizioni di Totò Schillaci rimangono stazionarie; l’ex calciatore è in grave stato di salute, secondo l’ultimo bollettino dell’ospedale Civico di Palermo.





Le condizioni di Totò Schillaci sono state definite stazionarie dai medici dell’ospedale Civico di Palermo, dove l’ex attaccante delle squadre di Messina, Juventus e Inter è attualmente ricoverato. Il suo quadro clinico resta preoccupante, e Schillaci è sotto osservazione costante da parte dell’equipe del reparto di pneumologia. L’ex calciatore, famoso per aver fatto gioire il popolo italiano ai Mondiali del 1990, ha subito due interventi per rimuovere un tumore al colon, che in passato lo aveva già portato a diverse operazioni chirurgiche. Negli ultimi giorni, la sua salute ha mostrato segni di deterioramento.

L’intero paese attende con ansia notizie confortanti sulle condizioni di Schillaci. In passato, il campione si era sottoposto a terapie presso la clinica oncologica La Maddalena. Sabato sera, dopo un aggravamento del suo stato di salute, è stato urgentemente portato al pronto soccorso e successivamente ricoverato presso il nosocomio della città siciliana. “Il nostro amato Totò è stabile e sotto costante monitoraggio da parte di una squadra di medici, sia di giorno che di notte”. Questo il messaggio pubblicato sui social dalla famiglia di Schillaci, mirato a chiarire la situazione attuale del campione.

Un’informativa necessaria da parte della famiglia, che ha sentito il bisogno di rassicurare amici e tifosi preoccupati per la salute dell’ex giocatore, il quale continua a lottare in condizioni critiche. In queste ore, numerosi messaggi di supporto sono stati indirizzati a Schillaci attraverso i social media, dai campioni di calcio del passato e del presente. Tra i primi a scrivere c’è stato Roberto Baggio, che ha condiviso una foto che lo ritrae insieme a Totò, esprimendo affetto con il post: “Forza Totò, sei tra quelli che non si arrendono e nemmeno stavolta lo farai”. Anche Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan e Ct della Nazionale, ha espresso la sua preoccupazione a “Radioanch’io”, dichiarando: “Siamo tutti apprensivi per Totò Schillaci, mi auguro che tutto vada per il meglio”.

Numerosi tifosi e l’intera Italia si sono uniti attorno al loro campione e alla sua famiglia, sperando in un miglioramento del suo quadro clinico e in un ritorno alla normalità. La comunità calcistica continua a dimostrare affetto e sostegno in questo momento difficile, testimoniando il profondo legame che Schillaci ha creato con il popolo italiano durante la sua carriera.