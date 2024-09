Totò Schillaci in ospedale per un aggravamento della sua malattia: quali sono i suoi problemi di salute

Preoccupazione per Totò Schillaci: ex calciatore in ospedale a Palermo per un aggravamento della malattia. La sua storia segnata da interventi chirurgici e coraggio.





Totò Schillaci, l’icona del calcio italiano e capocannoniere del Mondiale 1990, sta affrontando un momento molto difficile, poiché è stato ricoverato nel reparto di Pneumologia dell’Ospedale Civico di Palermo. Le sue condizioni di salute destano forte inquietudine dopo un recente aggravamento della malattia che lo ha colpito in passato. La famiglia ha comunicato attraverso i social che il 59enne vive “in condizioni stabili” e riceve costante assistenza da un’equipe medica dedicata.

Domenica 8 settembre, un’ondata di ansia ha colpito il mondo del calcio e i tifosi di Totò, il quale è stato portato al pronto soccorso nel tardo pomeriggio. Secondo le informazioni disponibili, era stato precedentemente in terapia presso la clinica oncologica La Maddalena, dove ha ricevuto cure a seguito di una diagnosi di tumore al colon. Di fronte a un peggioramento della sua salute, si è rivelato necessario un trasferimento in ospedale, suscitando così forti preoccupazioni tra amici e sostenitori. Per placare i timori, è stata diffusa una nota dalla famiglia, che ha cercato di rassicurare tutti sullo stato di salute dell’ex calciatore, pur confermando la gravità della situazione.

Il percorso di vita di Totò Schillaci è stato costellato da sfide significative. Nel 2022 ha rivelato, durante un’intervista, di essere stato costretto a combattere contro uno dei tipi di tumore più insidiosi, quello al colon retto. “A gennaio 2022, mi diagnosticano un tumore, a febbraio ho subito la prima operazione e due mesi dopo la seconda”, ha raccontato il giocatore. “La mia vita è cambiata radicalmente, ero sopraffatto dalla paura”. Fortunatamente, il tumore è risultato circoscritto e, dopo le operazioni, Schillaci ha cercato di rimanere positivo, esprimendo il desiderio di continuare a vivere al meglio.

Le sue parole hanno sempre trasmesso una certa vulnerabilità e una profondità emotiva significativa. Ha confessato di aver affrontato momenti bui e di aver sentito la paura di non farcela. “I medici mi hanno trovato una piccola macchiolina sulla cervicale, ma grazie alla radioterapia ho potuto affrontarla e mantenere viva la speranza”. La sua partecipazione a Pechino Express nel 2023 ha rappresentato per lui una rinascita, un’opportunità per ritrovare coraggio e determinazione.

Attualmente, è in cura e monitorato 24 ore su 24, ma le preoccupazioni rimangono alta fra i tifosi e il mondo sportivo. La sua storia non è solo quella di un grande sportivo, ma di un uomo che continua a combattere contro la malattia con grande determinazione e a fare i conti con le sfide della vita. La sua resilienza e il suo spirito di combattimento sono un esempio di speranza per molti. In attesa di ulteriori aggiornamenti, l’intero panorama calcistico si stringe intorno a lui, sperando in una pronta ripresa.