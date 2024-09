Totò Schillaci, le sue condizioni di salute si aggravano: segnalati cambiamenti preoccupanti nelle ultime ore

Notizie preoccupanti giungono dall’ospedale di Palermo in merito all’ex calciatore Totò Schillaci, sempre più in difficoltà dopo un settimana di ricovero.





Le ultime informazioni provenienti dall’ospedale Civico di Palermo non offrono buone notizie riguardo l’ex attaccante Totò Schillaci. L’ex bomber, che ha segnato la storia del calcio italiano durante le indimenticabili ‘notti magiche’ di Italia ’90, è ricoverato nel reparto di pneumologia dal 7 settembre e, purtroppo, le sue condizioni di salute sono peggiorate nelle ultime ore.

Stando a quanto riportato dall’Affaritaliani e dall’agenzia Ansa, mentre nelle giornate scorse si era registrato un lieve miglioramento, negli ultimissimi giorni il quadro clinico di Schillaci ha subìto un’involuzione preoccupante. Fonti mediche sottolineano come il 59enne possa affrontare gravi complicazioni, suggerendo la necessità di monitoraggio costante.

In seguito ai recenti sviluppi, i famigliari di Schillaci sono accanto a lui, mentre i medici stanno adottando le misure necessarie per affrontare questa fase delicata. Schillaci è noto per aver lasciato un’impronta indelebile nel mondo del calcio, non solo per i suoi gol, ma anche per la sua personalità carismatica e il suo spirito combattivo.

In questo momento difficile, i fan e gli addetti ai lavori sperano in una rapida ripresa del calciatore palermitano, che continua a ricevere affetto e supporto da parte di tutto il mondo sportivo. I prossimi giorni saranno cruciali e verranno seguiti con attenzione per valutare il recupero e le possibili cure da seguire. Nonostante le avversità, molti si augurano che Totò Schillaci possa tornare presto alla sua vita e alle sue passioni. La sua resilienza e determinazione non sono mai state in discussione, e ora più che mai si spera in un esito positivo per la sua salute.