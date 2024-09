Totò Schillaci ricoverato: “Stabilità delle condizioni, monitorato costantemente”

A causa di diverse notizie erronee che circolano sui social media, la famiglia di Totò Schillaci chiarisce la situazione, assicurando che l’ex calciatore è in condizioni stabili e sotto controllo medico.





Totò Schillaci è attualmente ricoverato all’ospedale Civico di Palermo e, dopo il diffondersi di numerose notizie, alcune delle quali si sono rivelate fake news, la sua famiglia ha pensato bene di fare chiarezza attraverso un post su Instagram. Nella storia pubblicata, la famiglia di Schillaci ha dichiarato: “Considerate le numerose richieste di informazioni da parte di vari media e le notizie infondate circolate, vogliamo comunicare che il nostro amato Totò si trova in condizioni stabili ed è seguito da un team di medici giorno e notte. Forza Totò”.

Le condizioni di salute dell’ex attaccante della Nazionale sono costantemente monitorate; da tempo, Schillaci sta affrontando una dura battaglia contro un tumore. Negli ultimi giorni, erano circolate una serie di voci poco rassicuranti riguardo al suo stato di salute. Per evitare ulteriori fraintendimenti e voci incontrollate, la famiglia ha così deciso di intervenire.

Voci infondate sulla salute di Schillaci: ecco la verità

Nei giorni scorsi si erano diffuse notizie non confortanti sulla salute di Schillaci, tanto che persino il suo profilo di Wikipedia aveva subito un aggiornamento che lasciava presagire eventi sfavorevoli. Fortunatamente, si è trattato di un’azione di pessimo gusto che ha allarmato i fan.

L’ex calciatore è attualmente sotto osservazione presso il Civico di Palermo, dove riceve cure per il suo tumore. Negli anni precedenti, Schillaci era stato assistito anche presso la clinica La Maddalena, dove ha affrontato vari cicli di trattamento.

Il coraggio di Totò Schillaci nella lotta contro il tumore

Indimenticabile per i suoi gol ai Mondiali del 1990, Totò Schillaci ha avuto un percorso difficile. In passato, ha subito due operazioni per un tumore e ha raccontato con grande openess in un’intervista al Corriere della Sera di fronteggiare una delle sfide più dure della sua vita. “La vita mi è sembrata crollare addosso. Sono caduto in depressione e avevo paura di morire. Ho pensato a qualsiasi cosa, ma fortunatamente il cancro era circoscritto al colon, senza interessare altri organi, e sono riuscito a rimuoverlo. Ho perso il retto e lo sfintere, ma tra vivere con queste complicazioni e rischiare il mio futuro, preferisco affrontare piccoli problemi”.

In un momento come questo, i fan e gli amici di Schillaci continuano a rivolgergli messaggi di affetto e sostegno, dimostrando che, oltre alla sua carriera sportiva, il legame con il pubblico rimane forte. L’augurio di tutti è che possa presto recuperare e tornare a essere il simbolo di speranza e determinazione che ha sempre rappresentato.

Il mondo del calcio e non solo tiene il fiato sospeso in attesa di notizie positive. L’ex campione, a dispetto delle avversità, continua a ispirare tutti con la sua forza e il suo spirito indomito.