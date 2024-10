Totti e Noemi Bocchi dopo lo scandalo con Marialuisa Jacobelli: la prima apparizione insieme

Francesco Totti e il presunto flirt con Marialuisa Jacobelli continuano a far discutere, soprattutto dopo le recenti notizie che giungono da Miami. L’ex calciatore è volato negli Stati Uniti con la compagna, Naomi Bocchi, per un viaggio che pare già pianificato, ignorando le voci infondate che circolano sulla sua vita sentimentale. Ma per chi non fosse al corrente, ecco un rapido riepilogo del gossip che ha catturato l’attenzione dei media.





Recentemente, la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli è stata immortalata mentre entrava nello stesso hotel di Roma in cui si trovava anche Francesco Totti. Le foto, pubblicate dal settimanale Gente, hanno alimentato le speculazioni su una presunta liaison tra i due. Interrogata sulla questione, la Jacobelli non ha negato: “Due più due fa sempre quattro; se ci sono le foto, è evidente”. Questa affermazione ha aggiunto ulteriore pepe a un gossip già acceso.

In risposta alle insinuazioni, la Jacobelli ha confermato: “Sì, c’è una liaison” quando le è stato chiesto se ci fosse un rapporto sentimentale in corso con Totti. Tale reazione ha scatenato un’ondata di commenti sui social, che si domandano se ciò possa realmente compromettere la storia tra Totti e la sua attuale compagna.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: la prima foto insieme da Miami

Nonostante le speculazioni sul presunto flirt, Francesco Totti ha scelto di non commentare la situazione e ha proseguito il suo viaggio in Florida con Naomi Bocchi, che lo accompagna da tre anni. La coppia, attualmente coinvolta nel World’s Legend Padel Tour, si sta godendo il torneo insieme a nomi noti come Alessandro Moggi, Vincent Candela e Luca Toni. Questo viaggio appare come un modo per rafforzare il loro legame, a dispetto delle recenti polemiche.

Recentemente, Noemi Bocchi ha condiviso alcune Storie su Instagram che non ritraggono Totti, creando maggiore curiosità tra i fan. Tuttavia, è stata pubblicata anche la prima foto che immortalava i due insieme a un gruppo di amici mentre cenavano, smentendo ogni ipotesi di crisi. In questa immagine, i due appaiono sereni e affiatati, dimostrando che le affermazioni della Jacobelli non sembrano influenzare il loro legame.

In conclusione, nonostante le recenti affermazioni di Marialuisa Jacobelli e le foto che hanno scatenato il gossip, Francesco Totti e Naomi Bocchi appaiono più solidi e affiatati che mai. Con il loro legame che continua a prosperare anche in un contesto di crescente attenzione mediatica, la coppia sembra pronta a sfidare le voci infondate, lasciando che siano le azioni a parlare per loro.