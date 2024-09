Tragedia a Bergamo: morte di un bambino di sei anni dopo una caduta dall’altalena al parco giochi

Una tragedia ha colpito il paese di Villongo, vicino Bergamo, dove una bambina di 6 anni ha perso la vita in modo tragico. La piccola si trovava sull’altalena del parco giochi di Villongo, in mezzo ad altri bambini, quando un incidente ha cambiato per sempre il corso della serata.





Il dramma si è consumato ieri sera intorno alle 9 in piazza Vittorio Veneto a San Filastro, frazione di Villongo. La mamma della bambina era presente mentre la piccola si dondolava sull’altalena, ma purtroppo un’improvvisa caduta ha causato un grave trauma alla testa. Nonostante i soccorsi tempestivi, la bambina è deceduta poco dopo il tragico incidente, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità.

Le indagini sono ora nelle mani dei carabinieri di Sarnico, che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente e valutare eventuali profili di responsabilità. La notizia ha scosso profondamente il paese, e la comunità si stringe attorno alla famiglia della piccola per offrire il proprio sostegno in questo momento di dolore e incredulità.

La tragedia ha destato grande commozione e preoccupazione, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei parchi giochi e sull’importanza di adottare misure preventive per evitare incidenti simili in futuro. In un attimo, la vita di una bambina è stata spezzata, lasciando tutti sgomenti di fronte a una perdita così ingiusta e dolorosa.