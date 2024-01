Nel cuore dei festeggiamenti di Capodanno, una terribile tragedia ha colpito la città di Udine. Un uomo di 31 anni, cittadino italiano di origine dominicana, è stato ucciso con un taglio alla gola, causato da un coltello o, secondo alcune ipotesi, da una bottiglia rotta.

La drammatica vicenda è avvenuta intorno alle 8 del 1° gennaio, al termine di una festa di Capodanno. L’allarme è stato dato alle forze dell’ordine dopo una richiesta di aiuto per una persona ferita, in una laterale di viale Palmanova, ad Udine. Secondo le prime informazioni emerse dagli investigatori, la vittima sarebbe stata colpita alla gola durante una lite che è sfociata in violenza.

Tentativo di Identificare l’Assassino

La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni gravissime. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, è deceduta un paio d’ore dopo il ricovero, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni.





Alcuni giovani presenti al momento della lite sono stati portati al Comando provinciale dei carabinieri di Udine per essere interrogati. Le autorità stanno cercando di risalire all’autore di questo terribile omicidio. Nel locale dove si è verificato l’alterco c’erano circa quaranta persone, quasi tutte di origine sudamericana, come la vittima. La discussione che ha scatenato la tragedia sembra sia nata da motivi futili.

Solo in tarda mattinata alcuni dei presenti, esclusi dal coinvolgimento nell’omicidio, sono stati rilasciati e hanno abbandonato il locale senza rilasciare dichiarazioni. La comunità è sotto shock per questo evento tragico che ha segnato l’inizio del nuovo anno.