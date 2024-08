Tragedia a Grazzanise, una bambina di 11 anni è svenuta e ha perso la vita mentre giocava in strada. È stata disposta l’autopsia

Una tragedia ha colpito la comunità di Grazzanise, in provincia di Caserta, con la morte improvvisa di una bambina di appena 11 anni, R. E., che è svenuta mentre si divertiva in strada insieme ai suoi amici. È stata disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso.





L’accaduto

Il malore della giovane è avvenuto nella serata di 5 agosto 2024, quando la bimba, che stava giocando con alcuni coetanei, ha improvvisamente perso i sensi. Secondo le prime ricostruzioni, dopo essere caduta a terra, la piccola ha battuto la testa, un impatto che potrebbe aver complicato ulteriormente la sua già delicata situazione. Inutile il tempestivo intervento dello zio, un infermiere, che ha cercato di soccorrerla utilizzando un defibrillatore presente nella villa comunale. Poco dopo, sono arrivati i sanitari del 118, ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimare la bambina, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Indagini in corso

Dopo l’accaduto, sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica della tragedia. Le autorità competenti hanno raccolto varie testimonianze di chi si trovava nei pressi al momento del malore e hanno provveduto a trasferire la salma presso l’Istituto di Medicina Legale di Caserta. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per determinare con certezza le cause del decesso: se sia stato dovuto a un malore, e in questo caso identificare la sua origine, oppure se le conseguenze dell’impatto con il suolo abbiano avuto un ruolo cruciale.

La comunità di Grazzanise è sotto shock per quanto accaduto. I genitori e gli amici della bimba sono stati travolti da un profondo senso di tristezza e smarrimento per la perdita inaspettata. Molti residenti si sono uniti per esprimere il loro cordoglio e solidarietà alla famiglia, unita in questo tragico momento.

In attesa dei risultati dell’autopsia, la comunità si interroga su come una situazione di apparente normalità possa trasformarsi in una tragedia così profonda. Le indagini dei carabinieri proseguono al fine di stabilire ogni dettaglio di quanto accaduto, mentre la speranza è che questa tragedia possa portare a una maggiore sensibilizzazione riguardo alla salute dei più giovani e alle possibili emergenze che possono insorgere durante i momenti di svago.