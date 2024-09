Tragedia a Ozieri: un bambino di 10 anni perde la vita schiacciato da una porta da calcio

Un grave incidente si è verificato oggi nel capo sportivo Meledina di Ozieri (Sassari), dove un bambino di soli 10 anni è morto tragicamente dopo essere stato schiacciato da una porta da calcio. I genitori e i compagni di gioco hanno assistito impotenti a questa scene drammatica.





Il dramma è avvenuto nel pomeriggio mentre il piccolo si trovava nel campo di gioco con i suoi amici. Secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe rimasto coinvolto nella caduta di una porta non correttamente ancorata, subendo traumi fatali. Tutti i tentativi di rianimarlo, compresi quelli effettuati da un’ambulanza di base, una medicalizzata e un elisoccorso, sono risultati vani. Sono stati inutili anche i tentativi di stabilizzare le sue condizioni, in quanto il bambino ha subito un improvviso arresto cardiaco.

Il dramma si è consumato davanti agli occhi increduli dei genitori, che ora sono devastati da quanto accaduto, così come le altre persone presenti, in totale stato di shock. Le autorità locali, compresi i carabinieri, hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze precise di questo tragico evento che ha colpito l’intera comunità di Ozieri e suscitato un profondo senso di angoscia.

In un momento in cui il centro del Logudoro si prepara a celebrare giorni di festa, con in programma un’esibizione del rapper Fedez, questa tragedia ha gettato un’ombra sull’atmosfera festiva, ricordando a tutti l’importanza della sicurezza negli impianti sportivi e la vulnerabilità dei più giovani. La comunità si unisce nel cordoglio e nell’intento di supportare la famiglia colpita da questa immane perdita.