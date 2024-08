Tragedia a Pisa: bimba di 4 anni perde la vita nell’incendio di una casa a Santa Croce sull’Arno, 5 persone messe in salvo dai vigili del fuoco

Oggi si è consumata una terribile tragedia in provincia di Pisa, dove una bambina di 4 anni è deceduta a causa di un incendio che ha devastato un’abitazione a Santa Croce sull’Arno. L’incidente ha avuto luogo in un palazzo di via Turi, nel cuore della cittadina toscana. L’allerta è scattata nel pomeriggio di domenica, quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto con più squadre per domare l’inferno di fiamme.

I pompieri sono riusciti a mettere in salvo sei persone intrappolate dentro la casa, tra cui quattro bambini e due adulti, uno dei quali era una donna incinta. Tuttavia, le condizioni della piccola sono apparse subito molto gravi a causa dell’inalazione di fumo e il suo trasferimento all’ospedale di Empoli è stato immediatamente disposto. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, la situazione è peggiorata rapidamente e la bambina è morta poco dopo.





Al momento dei soccorsi, la bambina era priva di sensi per l’inalazione di fumo e non ha mai ripreso conoscenza. L’incendio che ha causato la sua morte è divampato in un appartamento al secondo piano dell’edificio, il quale è stato completamente evacuato e dichiarato inagibile. Video diffusi online mostrano i momenti drammatici dell’incendio, con fiamme che si sprigionano dalle finestre del palazzo e visibili anche dalla strada.

Le operazioni di soccorso sono state complicate dalla dense nubi di fumo e dalle fiamme. Per salvare le persone bloccate all’interno, i vigili del fuoco hanno utilizzato scale e hanno fatto irruzione da altre finestre con respiratori. È stata anche richiesta l’autoscala per portare in salvo la donna in attesa.

Il fumo denso ha invaso l’intero stabile, intrappolando sia la famiglia coinvolta nell’incendio sia gli occupanti dell’appartamento adiacente. Gli altri cinque soccorsi dai vigili del fuoco sono stati visitati presso gli ospedali di Empoli e Pontedera, dichiarati fuori pericolo, tra cui un altro minore che aveva perso conoscenza a causa del fumo. L’amministrazione comunale si sta ora occupando di trovare una sistemazione per le persone coinvolte, dato che l’appartamento è inagibile.

Le indagini per determinare le cause dell’incendio sono già in corso. La prima pista suggerisce che le fiamme sarebbero scaturite all’interno dell’abitazione a causa di un corto circuito, probabilmente legato a un forno. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri, che sono intervenuti sul posto per fare chiarezza sulla vicenda. Questo drammatico evento ha scosso la comunità e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza domestica, evidenziando la necessità di maggiore attenzione verso le misure preventive contro gli incendi.