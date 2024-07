Tragedia a Rimini: madre si lancia nel vuoto con il figlio di 6 anni

Una tragedia straziante ha sconvolto la città di Rimini questa mattina, quando una donna di circa 40 anni si è gettata nel vuoto tenendo tra le braccia il proprio figlioletto di sei anni. Purtroppo, entrambi sono morti sul colpo.Secondo le forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’incidente, avvenuto intorno alle 8.30 nei pressi di via delle Piante, non ci sono dubbi sull’intento suicida della donna.





Durante i rilievi, è stato trovato un biglietto scritto da lei stessa, che ha confermato la volontarietà del gesto.Sul posto sono accorsi agenti delle Volanti e della Squadra Mobile, insieme al magistrato di turno, per avviare le indagini e raccogliere tutte le prove necessarie. La zona è stata immediatamente transennata dal personale della Questura per permettere agli investigatori di operare senza interferenze.

Il magistrato di turno sta coordinando le indagini per chiarire ulteriormente le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento. La comunità di Rimini è profondamente sconvolta da questa tragedia, che ha lasciato un vuoto incolmabile nelle vite di coloro che conoscevano la donna e il bambino.

Purtroppo, episodi di questo tipo pongono l’attenzione sulla necessità di potenziare i servizi di supporto psicologico e sociale per le persone in difficoltà, al fine di prevenire simili tragedie in futuro. Le autorità stanno lavorando per comprendere appieno le motivazioni che hanno spinto la donna a compiere questo gesto estremo, nella speranza di poter offrire aiuto e sostegno a chiunque si trovi in una situazione simile.