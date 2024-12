Tragedia di caccia a Quartu, si attende l’autopsia: “Giacomo e Matthias erano come fratelli”

La comunità di Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, è sconvolta dalla tragica morte di due giovani amici, Giacomo Desogus e Matthias Steri, rispettivamente di 27 e 28 anni. I due sono stati trovati senza vita nei boschi di Santu Lianu, apparentemente vittime di un incidente di caccia che si è trasformato in una tragedia. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire con precisione la dinamica dei fatti, ma le prime ricostruzioni suggeriscono che uno dei due abbia sparato accidentalmente all’altro, per poi togliersi la vita sopraffatto dal dolore.





Secondo le prime analisi, il colpo che ha ucciso uno dei due ragazzi sarebbe partito accidentalmente da un fucile regolarmente detenuto da Giacomo Desogus. L’arma, utilizzata durante la battuta di caccia, avrebbe colpito alla nuca il suo amico Matthias Steri. Sopraffatto dal rimorso e dalla disperazione, il giovane avrebbe poi rivolto l’arma contro sé stesso, ponendo fine alla sua vita. I loro corpi sono stati rinvenuti uno accanto all’altro in una zona boscosa della località Santu Lianu.

Le indagini sono ancora in corso per stabilire con certezza l’esatta sequenza degli eventi. Gli inquirenti stanno lavorando con il supporto delle analisi balistiche e dell’autopsia, che sarà effettuata entro i prossimi giorni. Uno degli elementi chiave sarà determinare chi dei due ragazzi sia deceduto per primo e confermare se il gesto estremo sia stato compiuto in seguito all’incidente. Gli accertamenti preliminari sembrano comunque supportare questa ipotesi.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale e i tanti amici e familiari dei due giovani. Entrambi descritti come persone solari e piene di sogni, Giacomo Desogus e Matthias Steri erano considerati inseparabili, quasi fratelli. Il dolore per la loro perdita è stato espresso anche attraverso numerosi messaggi sui social, dove amici e conoscenti hanno voluto ricordarli con parole cariche di affetto e commozione.

Tra i messaggi più toccanti, quello dello zio di Matthias Steri, che su Facebook ha scritto: “Le parole non potranno lenire i nostri dolori, asciugare le nostre lacrime o aiutarci in questo momento difficile, ma vogliamo farvi sapere che ci siamo per ogni tipo di racconti e momenti di felicità passati assieme, soprattutto per poter rispettare la vostra onorata vita”. Un messaggio che riflette il profondo legame affettivo che univa i due giovani alle loro famiglie e alla comunità.

Anche il sindaco di Quartu Sant’Elena, Graziano Milia, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per l’accaduto. In un comunicato ufficiale ha dichiarato: “La perdita improvvisa di familiari o amici è sempre difficile da accettare; lo è ancora di più quando vengono coinvolti dei giovani, che sono la linfa della nostra società. Esprimo il mio personale cordoglio, quello dell’Amministrazione comunale, di tutta la comunità quartese per quanto accaduto a Santu Lianu e mando un abbraccio alle famiglie in questo momento di dolore, nel quale diventa ancora più importante da parte di tutta la comunità manifestare la propria vicinanza e la propria sensibilità”.

I due amici erano molto conosciuti nella zona e le loro morti hanno lasciato un vuoto difficile da colmare. La loro amicizia era un esempio per molti: trascorrevano insieme gran parte del loro tempo libero ed erano accomunati dalla passione per la natura e le attività all’aria aperta. La battuta di caccia durante la quale si è verificata la tragedia era una delle tante che avevano condiviso nel corso degli anni.

La dinamica dell’incidente ha sollevato interrogativi anche sulla sicurezza durante le attività venatorie e sull’importanza di maneggiare le armi con estrema cautela. Sebbene il fucile fosse regolarmente detenuto e le norme rispettate, un momento di distrazione o un errore umano possono avere conseguenze devastanti. Gli inquirenti stanno esaminando ogni dettaglio per comprendere se vi siano state eventuali negligenze o se si sia trattato esclusivamente di una tragica fatalità.