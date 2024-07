Tragedia in autostrada: morto l’avvocato di Milano Federico Bevilacqua dopo essere stato travolto da un’auto mentre era in moto

Federico Bevilacqua, un avvocato di 51 anni di Milano, è deceduto nella serata di venerdì 19 luglio in un tragico incidente stradale sull’autostrada A12, tra Chiavari e Sestri Levante in Liguria, mentre si dirigeva verso la costa ligure per raggiungere la sua famiglia.





Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia stradale, Bevilacqua avrebbe perso il controllo della sua moto per cause ancora in fase di accertamento. Il tragico incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 37, in direzione Livorno, poco dopo la galleria di Campodonico. Sfortunatamente, un’auto che seguiva il motociclista non ha potuto evitare l’impatto e lo ha travolto. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica, ma purtroppo per l’avvocato non c’è stato nulla da fare.

Il punto dell’incidente non è coperto dalle telecamere di sorveglianza, il che rende difficile la ricostruzione esatta della dinamica. La polizia sta quindi cercando eventuali testimoni che possano fornire informazioni utili. Per consentire i rilievi necessari da parte della polizia e dei tecnici di Autostrade, il traffico è stato bloccato, causando una coda che ha superato i 6 chilometri.

Federico Bevilacqua aveva aperto il suo studio legale in via Panizza, nella zona Washington di Milano, nel 2006, dove lavorava insieme alla moglie Michela Gorini, anche lei avvocato. Figlio di un commercialista, Bevilacqua è stato il primo della sua famiglia a scegliere la carriera giuridica. La sua passione principale era il diritto penale, ma si occupava anche di casi civili e commerciali.

Questo tragico evento ha scosso la comunità legale e i conoscenti dell’avvocato, che lo ricordano come un professionista dedicato e appassionato. Le indagini della polizia stradale proseguono nel tentativo di chiarire le cause che hanno portato a questa tragica perdita.