Tragedia in montagna: perde la vita la giovane dottoressa Federica Tonoli durante un’escursione sul monte Forno

Federica Tonoli, una dottoressa di 30 anni originaria di Masate, ha perso la vita tragicamente nel pomeriggio di domenic15 settembre a causa di una caduta durante un’escursione sul monte Forno, situato in Valmalenco, nelle Alpi Retiche. L’incidente è avvenuto mentre la giovane, con un gruppo di amici, stava affrontando la parte finale della salita.





Nel momento della caduta, Federica si trovava a circa 3.200 metri di altitudine, impegnata sulla ferrata che conduce alla cima. Stando alle informazioni iniziali, il volo è stato di circa 200 metri. Nonostante il pronto intervento degli amici, che hanno immediatamente allertato i soccorsi, all’arrivo dei soccorritori la dottoressa era già deceduta.

L’escursione si era svolta in una giornata che si preannunciava favorevole. Tonoli, che avrebbe compiuto 31 anni a breve, aveva deciso di salire sul monte accompagnata da due ragazzi di 26 e 31 anni e una ragazza di 26 anni. Il gruppo stava affrontando un percorso noto per essere impegnativo, con un dislivello di circa 1.600 metri e un tempo di percorrenza stimato di cinque ore. Sono avvenuti anche momenti di difficoltà, poiché per affrontare la ferrata è indispensabile un equipaggiamento specifico che include imbrago, catena e casco.

Il drammatico incidente è successo intorno alle 14:00, quando il gruppo era quasi giunto in cima. Le cause della caduta non sono ancora del tutto chiare e saranno oggetto di indagini. Gli amici, altamente provati e spaventati, non hanno esitato a contattare i soccorsi, i quali sono sopraggiunti con elicotteri del Soccorso alpino e della Guardia di Finanza. Purtroppo, le operazioni di recupero sono state rese difficoltose da un forte vento.

Dopo numerosi tentativi di recupero, i medici hanno confermato il decesso della giovane dottoressa alle 19:30, e le squadre hanno infine provveduto a riportare la salma a valle, chiudendo un intervento lungo e complesso in una situazione delicata. Gli amici e la comunità di Masate si trovano ora a ricordare una giovane vita spezzata, colpita da una tragedia che ha lasciato un segno profondo. La notizia ha suscitato grande commozione tra gli conoscenti e non, che si uniranno per onorare la memoria di Federica in questo difficile momento.