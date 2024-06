Tragedia in provincia di Avellino: un bambino di 8 anni muore in un incidente domestico avvenuto in garage

Un tragico incidente domestico a Montemarano ha causato la morte di un bambino di 8 anni. La comunità, sconvolta, si unisce nel dolore mentre le autorità indagano sull’accaduto.





A Montemarano, tranquilla località in provincia di Avellino, si è consumata una tragedia nella serata di mercoledì 26 giugno, quando un bambino di soli 8 anni è deceduto in seguito a un grave incidente domestico. Il piccolo, al momento dell’incidente, si trovava nel garage di casa sua. Secondo le prime informazioni, il bambino avrebbe subito un violento trauma alla testa, ma le circostanze esatte sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Intervento delle Autorità e Indagini in Corso

I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente sul posto, ma nonostante i loro sforzi, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bambino. Immediatamente dopo l’accaduto, sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale e quelli della compagnia di Montella. Le autorità hanno iniziato un’indagine approfondita per chiarire la dinamica dell’incidente. Nel frattempo, la salma del piccolo è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove rimarrà a disposizione della Procura della Repubblica per gli accertamenti del caso.

Lutto Cittadino e Commozione della Comunità

La notizia della tragica scomparsa ha lasciato l’intera comunità di Montemarano in uno stato di profondo dolore. In risposta a questa perdita dolorosa, il sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di venerdì 28 giugno. In un messaggio emotivo, il sindaco ha espresso il sentimento di lutto che pervade la città: “Stiamo vivendo una tragedia che ci lascia senza parole e ci getta in uno stato di profondo dolore e di sincera commozione. Tutti abbiamo il dovere di piangere questo bambino che è venuto a mancare così presto, tutti abbiamo il dovere di stringerci intorno alla sua famiglia, perché questo lutto è di tutta Montemarano.”

Questo evento tragico ha scosso la comunità, che ora si unisce nel ricordo del giovane e nel supporto alla sua famiglia in questo momento di incommensurabile tristezza. Le indagini in corso si spera possano fare luce sulla dinamica dell’incidente e offrire qualche forma di chiusura alla famiglia colpita da tale infortunio. Nel frattempo, Montemarano si prepara a vivere una giornata di lutto, riflettendo sulla fragilità della vita e sull’importanza della comunità in momenti di tale dolore.