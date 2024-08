Tragedie in mare a Castel Volturno: uomo di 34 anni perde la vita per annegamento, mentre un ragazzo di 12 anni è salvato da morte certa

Il giorno di Ferragosto si è rivelato drammatico a Castel Volturno, nel cuore della provincia di Caserta, a causa di due incidenti mortali avvenuti in mare. Le autorità hanno riportato che un uomo di 34 anni ha tragicamente perso la vita a seguito di un annegamento, mentre un bambino di 12 anni è stato salvato in extremis da un arresto cardiaco.





Gli eventi si sono svolti a breve distanza l’uno dall’altro, evidenziando un Ferragosto che doveva essere di svago ma che si è trasformato in una giornata di angoscia. La prima tragedia ha avuto luogo nei pressi del Lido Paradiso, dove l’uomo, in acqua, ha manifestato difficoltà. Nonostante l’immediato intervento del bagnino, che lo ha notato in difficoltà, il 34enne è stato ripescato, ma era già deceduto al momento del soccorso. Sul posto, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e la Guardia Costiera, avviando un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto. La salma dell’uomo è stata trasferita all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per effettuare l’autopsia, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Poco dopo, intorno alle 12:00, un altro grave episodio ha colpito a Ischitella, dove un ragazzino di 12 anni è quasi annegato mentre si trovava al mare. I soccorritori della Croce Verde, insieme al personale addetto alla vigilanza, sono intervenuti prontamente per portarlo a riva. Tuttavia, una volta soccorso, il giovane ha subito un arresto cardiaco. La rianimazione è durata diversi minuti ed è stata un’operazione delicata e complessa, ma gli operatori sono riusciti a ripristinare il battito cardiaco del bambino. Dopo essere stato stabilizzato, il piccolo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Pineta Grande, dove attualmente è sotto osservazione.

Queste drammatiche notizie hanno riportato l’attenzione sulla sicurezza in spiaggia e l’importanza dei servizi di soccorso durante l’affollata stagione estiva, evidenziando la necessità di una vigilanza continua per garantire la sicurezza dei bagnanti. È fondamentale che i turisti e i residenti rispettino le norme di sicurezza per prevenire incidenti in situazioni così imprevedibili e pericolose.