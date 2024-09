Tragico incidente a Marano di Napoli: un 20enne perde la vita, un 18enne rimane ferito

Un drammatico scontro tra auto e scooter ha causato la morte di un 20enne a Marano di Napoli, mentre un 18enne lotta per recuperare in ospedale.





Nella mattinata di oggi, attorno alle 5.30 del mattino, una tragica collisione ha avuto luogo a Marano di Napoli, provocando un bilancio pesante: un ragazzo di soli 20 anni, identificato come Corrado Finale, ha perso la vita, mentre un altro giovane di 18 anni è rimasto gravemente ferito. L’incidente si è verificato in via del Mare, presso il civico 47, una zona del comune situato nell’hinterland partenopeo.

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri della sezione Radiomobile di Marano, sono prontamente intervenuti sul posto per ricostruire l’accaduto e effettuare i dovuti rilievi di scena. Dopo l’incidente, i veicoli coinvolti sono stati sequestrati, insieme alla salma del giovane deceduto, mentre i testimoni sono stati interrogati per comprendere la dinamica esatta.

Dinamica dell’Incidente e Feriti

Secondo le prime informazioni raccolte, tutto sarebbe iniziato quando lo scooter, sul quale viaggiavano i due ragazzi, si è scontrato con un’automobile per cause ancora da chiarire. Entrambi i giovani sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Il 18enne ha riportato fratture multiple e, fortunatamente, è previsto che la sua prognosi si attesti intorno ai 30 giorni. Purtroppo, per Corrado Finale, nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte del personale medico, non c’è stato nulla da fare. Le autorità sanitarie hanno confermato il decesso del giovane, che lascia un vuoto incolmabile nel cuore di familiari e amici.

Indagini in Corso

La situazione è ora sotto attenta indagine da parte dei carabinieri, i quali stanno cercando di ricostruire minuziosamente quanto accaduto in quel drammatico momento. La vittima è stata descritta come un ragazzo promettente, molto noto nella comunità per la sua gentilezza e il suo spirito vivace. Per cercare di ottenere una spiegazione, gli investigatori stanno anche esaminando le eventuali registrazioni video delle telecamere di sorveglianza presente nella zona.

Il tragico evento ha colpito profondamente la comunità di Marano, che si unisce nel dolore per la perdita di un giovane di appena 20 anni, un’età che avrebbe dovuto essere piena di speranza e opportunità. I cittadini fanno appello a una maggiore sicurezza stradale per evitare simili incidenti in futuro e ricordare che sulla strada è fondamentale rispettare le norme per tutelare la vita di tutti.