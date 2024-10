Tragico incidente in autostrada: l’autista perde conoscenza e l’autobus si ribalta. Numerose vittime e feriti

Sei vittime e trentaquattro persone ferite dopo il ribaltamento di un autobus turistico nell’Anatolia centrale. Indagini in corso per chiarire le cause.





Sei persone hanno perso la vita e ben trentaquattro sono state ferite in un drammatico incidente che ha visto coinvolto un autobus turistico nell’Anatolia centrale. Secondo le prime testimonianze, sembra che l’autista si sia addormentato al volante. Un automobilista che guidava poco distante ha raccontato: “L’autobus ha iniziato a fare movimenti strani, zigzagando. Ho cercato di avvisare con i fari e il clacson“, ha detto, descrivendo i suoi tentativi di evitare l’impatto.

Un passeggero a bordo ha ricordato il momento dello schianto: “Ero addormentato con la cintura allacciata quando l’autobus ha cominciato a ribaltarsi”. Sul luogo del disastro sono giunti tempestivamente i soccorritori, con numerose ambulanze, forze di polizia e vigili del fuoco. Le ambulanze hanno trasportato i feriti negli ospedali più vicini a sirene spiegate.

Il ministro dei trasporti ha confermato l’apertura di un’indagine ufficiale per comprendere le dinamiche dell’incidente, avvenuto mentre il mezzo si dirigeva dalla provincia di Balıkesir verso la Cappadocia. Anche il ministro degli Interni, Ali Yerlikaya, ha espresso il suo cordoglio su Twitter: “Un autobus turistico ha deviato dalla strada con a bordo 41 passeggeri, due autisti e una guida. Prego per i nostri concittadini e auguro pronta guarigione a tutti i feriti”.

Il disastro è avvenuto nella provincia di Aksaray il 18 ottobre, intorno alle 7 del mattino. La causa del mancamento dell’autista – sonno o possibile malore – è ancora ignota. Questo incidente ricorda tragici eventi precedenti, come quello verificatosi a settembre dello scorso anno, quando un altro autobus si è ribaltato nella zona di Merzifon, causando sei morti e 35 feriti. Allo stesso modo, nell’agosto 2022, un gruppo di soccorritori è stato investito nel sud-est della Turchia durante un intervento.

Le autorità stanno indagando per accertare eventuali responsabilità, mentre la comunità si stringe nel dolore per le vittime di queste tragiche circostanze.