Tragico incidente stradale in galleria: perde la vita un bancario in pensione di 65 anni. La Polstrada avvia le indagini per chiarire la dinamica

Un grave incidente stradale si è verificato sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nota anche come Salerno-Reggio Calabria, causando la morte di Gaetano Delle Donne, un bancario di 65 anni residente a Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno. L’incidente ha avuto luogo nel corso della mattinata di giovedì 15 agosto 2024, all’interno di una galleria situata tra Contursi e Campagna, mentre l’uomo era diretto verso nord. La dinamica dell’accaduto è ancora da definire, ma le prime informazioni indicano che Delle Donne era in sella a una motocicletta quando, per cause al momento sconosciute, ha perso il controllo ed è caduto.





L’impatto è stato estremamente violento, lasciando il 65enne gravemente ferito. Inizialmente, sul luogo dell’incidente sono giunti i soccorritori del 118, insieme al personale dell’Anas e alle forze dell’ordine, tra cui la Polizia Stradale. A seguito del sinistro, si sono formate lunghe code di veicoli, creando disagi al traffico. È ancora da chiarire se siano state coinvolte altre auto nell’incidente.

Purtroppo, il personale del 118, intervenuto prontamente, non è riuscito a salvare la vita di Gaetano Delle Donne, il quale è deceduto a causa delle ferite subite durante la caduta. Le forze dell’ordine stanno valutando l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area per cercare di ricostruire con precisione quanto accaduto e determinare l’esatta dinamica dell’incidente, al momento fonte di numerose speculazioni.

Questo triste evento riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di prestare attenzione alla guida, specialmente in condizioni stradali potenzialmente pericolose come le gallerie. La Polstrada continuerà le indagini per far luce su questo drammatico episodio, mentre la comunità di Olevano sul Tusciano si mobilita per porgere l’ultimo saluto a un uomo descritto da tutti come molto rispettato e amato.