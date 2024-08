Tragico incidente sulla Statale 18: Morti due coniugi, si aggrava il bilancio con la scomparsa del 49enne alla guida dell’auto

Un devastante impatto frontale sulla Statale 18 “Tirrena Inferiore” a Capaccio Paestum ha provocato tre vittime, tra cui un uomo deceduto dopo ore di agonia in ospedale.





Salerno, la tragedia si consuma sulla Statale 18

La conta delle vittime del grave incidente avvenuto lungo la Statale 18 “Tirrena Inferiore”, all’altezza di Capaccio Paestum, continua a crescere. Dopo la morte dei due coniugi che viaggiavano in moto, è arrivata la notizia del decesso di Gerardo Iacovazzo, il 49enne di Vallo della Lucania che era alla guida dell’auto coinvolta nello schianto. L’uomo, che era stato ricoverato in condizioni disperate all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, è spirato questa mattina, gettando nello sconforto una comunità già colpita dal dolore.

Un impatto devastante sulla “Tirrena Inferiore”

L’incidente, avvenuto intorno alle ore 15 del 24 agosto, ha coinvolto la Fiat Punto di Iacovazzo e una Honda su cui viaggiavano Cosimo Spagnuolo e Rossana Arena, rispettivamente di 48 e 50 anni, residenti ad Atripalda, in provincia di Avellino. Secondo i primi accertamenti, i due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente al chilometro 95,400 della Statale 18. L’impatto è stato talmente violento che i due coniugi sono deceduti sul colpo: la donna è stata addirittura sbalzata fuori dalla carreggiata, e il suo corpo senza vita è stato ritrovato in una cunetta ai margini della strada.

Le indagini e le conseguenze del tragico evento

Subito dopo lo schianto, le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, sono intervenute per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica dell’incidente. Parallelamente, è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di strada interessato, deviando il traffico lungo percorsi alternativi segnalati in loco. La circolazione è stata ripristinata in entrambe le direzioni solo diverse ore dopo, una volta completati i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata.

Nel frattempo, Iacovazzo, che era rimasto gravemente ferito nell’incidente, è stato trasportato d’urgenza in ospedale tramite elisoccorso. Ricoverato nel reparto di rianimazione, il 49enne ha lottato per la vita, ma le sue condizioni erano troppo gravi e il suo cuore ha cessato di battere nelle prime ore del mattino seguente. La comunità di Vallo della Lucania, già provata dalla notizia dell’incidente, è ora in lutto per la perdita di un altro suo cittadino.