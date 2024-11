Tragico incidente tra moto e auto: il figlio muore, i genitori accorrono e si sentono male

Un tragico incidente si è verificato oggi, sabato 2 novembre, in via Pellegrino Rossi a Milano. Un giovane di 24 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra un’auto e una moto. Secondo una prima dinamica, il giovane viaggiava come passeggero della moto quando è caduto sull’asfalto.





“Siamo stati allertati da un passante che ha assistito all’incidente. Purtroppo non abbiamo potuto fare altro che constatare il decesso del giovane passeggero della moto,” ha dichiarato un membro del personale medico intervenuto sul luogo dell’incidente.

Il conducente della moto è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo di Monza per i traumi riportati, mentre un ciclista di 69 anni coinvolto nell’incidente è stato trasferito in codice verde all’ospedale Niguarda di Milano. Fortunatamente, l’automobilista è uscito illeso dall’incidente.

La tragica notizia ha immediatamente raggiunto i genitori del giovane deceduto, che si sono recati sul luogo dell’incidente. “Quando abbiamo visto nostro figlio senza vita, ci siamo sentiti male. Siamo stati soccorsi dai sanitari del 118,” hanno raccontato i genitori.

Le indagini sull’incidente sono attualmente in corso e sono state affidate agli agenti della polizia locale di Milano per comprendere esattamente cosa sia accaduto.

In situazioni come queste, è importante riflettere sull’importanza della prudenza e del rispetto delle regole stradali al fine di evitare tragedie simili in futuro.