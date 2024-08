Tragico schianto nel Napoletano: auto rubata colpisce il guard rail, uomo decapitato nell’impatto

Un grave incidente ha scosso nel pomeriggio di oggi, 20 agosto, la Statale 268 all’altezza dello svincolo di Somma Vesuviana Sud. I soccorritori sono stati accolti da una scena agghiacciante: il corpo del conducente era rimasto incastrato tra le lamiere dell’automobile, mentre la testa e un braccio erano stati sbalzati sull’asfalto dopo uno schianto violento contro il guard rail.





L’auto coinvolta nella tragedia è una Fiat 500L, che stava percorrendo la statale in direzione Napoli, quando l’impatto, avvenuto ad alta velocità, ha causato il disastro. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, che hanno avviato le indagini. I successivi accertamenti hanno rivelato che il proprietario della vettura aveva sporto denuncia per furto a Pagani, in provincia di Salerno, poco prima dell’incidente. È probabile, quindi, che l’uomo al volante fosse il ladro.

Al momento, l’identità del conducente rimane sconosciuta, mentre sul posto è giunto anche un medico legale. Per garantire i necessari sopralluoghi e la sicurezza della carreggiata, la circolazione stradale è stata temporaneamente sospesa. Gli inquirenti stanno ora analizzando le circostanze dell’incidente, cercando di fare luce su come e perché si sia verificato un impatto così devastante. La comunità locale è in stato di shock per una tragedia che ha colpito una delle arterie principali della zona, richiamando l’attenzione sulle problematiche della sicurezza stradale e del furto d’auto.

Le autorità invitano chiunque possa avere informazioni utili a contattare i carabinieri, contribuendo così a chiarire i dettagli di un episodio drammatico che ha messo in evidenza la pericolosità delle strade e la necessità di una maggiore vigilanza contro simili comportamenti.